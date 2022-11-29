В Екатеринбурге стюардесса засудила авиакомпанию после своего увольнения

В Екатеринбурге суд восстановил на работе бортпроводницу местной авиакомпании. Также стюардессе выплатили компенсацию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, женщина больше трех лет работала бортпроводником в структурном подразделении авиакомпании в столице Урала. В июне 2022 года ее уволили в связи с сокращением численности или штата работников. Стюардесса не согласилась с этим и пожаловалась прокурорам.

В надзорном ведомстве установили, что работодатель нарушил процедуру сокращения сотрудника. Это выразилось в создании другого структурного отделения и переводе в него ряда работников, в нарушении сроков уведомления о предстоящем увольнении и в неознакомлении с ним сотрудника под роспись.

В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга был продан иск. В итоге суд восстановил женщину в должности бортпроводника, признав приказ об ее увольнении незаконным. Кроме этого, в ее пользу взыскана зарплата за время вынужденного прогула – более 100 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда – 30 тысяч рублей.