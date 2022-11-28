Замгубернатора Югры, ответственный за спорт, покинул свой пост

Заместитель губернатора Югры Юрий Южаков, курирующий направления реализации государственной политики в сфере культуры и спорта, покинул свой пост.

Как сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики с 25 ноября он освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Распоряжение уже подписала губернатор Югры Наталья Комарова. Причиной отставки стал переход Южакова на новую работу.

В составе регионального правительства Юрий Южаков работал с 2015 по 2018 г. — в должности директора департамента проектного управления — заместителя губернатора, с 2018 года по ноябрь 2022 года — в должности заместителя губернатора.