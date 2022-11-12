Пленный командир ВСУ заявил о планах Киева по наступлению на Белгород и Курск

Взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант Лепихин заявил, что Вооруженные силы Украины планируют полномасштабное наступление на Белгородскую и Курскую области.

Он сообщил, что слышал эту информацию от инструкторов, однако не обладает всеми сведениями. Как отметил военный, точного плана наступления нет. "Пройдут 50 километров — так 50, пройдут 100 километров — так 100", - приводит его слова РИА Новости.

По словам Лепихина, наступать ВСУ якобы планируют зимой, когда земля промерзнет достаточно сильно для того, чтобы выдержать технику.

Также военнопленный заявил, что в России действуют диверсионно-разведывательные группы, которые занимаются подрывной работой, а также оборудуют схроны с оружием и взрывчаткой для готовящегося наступления.

Ранее взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Павел Ткачук сообщил, что украинские власти планировали забросить диверсантов в три региона России для организации диверсий на объектах инфраструктуры. Речь идет о подготовке терактов в Курской, Брянской и Белгородской областях.