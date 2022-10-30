В Британии разрешили разморозить 1 млн фунтов со счетов Авена, - Telegraph

Британские власти разрешили разморозить миллион фунтов стерлингов со счетов российского бизнесмена Петра Авена для оплаты долгов и осуществления повседневных трат, сообщает Telegraph.

По данным издания, миллиардер будет получать 60 тысяч фунтов стерлингов каждый месяц на основные нужды. Также он получит единовременную выплату в размере 388 тысяч фунтов стерлингов для погашения долгов.

Ранее Лондонский суд смягчил ограничения, которые были наложены на счета российского бизнесмена Петра Авена "в части содержания недвижимости и базовых бытовых потребностей".

В марте, спустя месяц после начала военной спецоперации РФ на Украине, совладелец Альфа-банка Авен дал интервью, в котором жаловался на санкции в отношении себя. Он скорбел по поводу нехватки денег на "бытовые нужды". Например, не на что было нанять шофера. "Будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить", — сказал Авен в интервью Financial Times.