ЦБ отвергает "мобилизационную модель экономики": Трансформация может быть только на базе рынка"

В Центральном банке не разделяют концепцию о переходе на "мобилизационную модель экономики" с отходом от рынка.

"По моему глубокому убеждению, трансформация экономики может быть только на базе рынка. Государство должно поддерживать перестройку, но перераспределение ресурсов должно быть полностью на рыночных условиях. И мы видим, что экономика гораздо лучше подстроилась к изменениям с февраля – это во многом благодаря тому, что это рыночные методы", - заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она также не совсем согласна с президентом России Владимиром Путиным, заявившим накануне, что пик экономических потрясений экономики позади. "Сложные моменты подстройки экономики к ограничениям, введенным весной, идут лучше, чем мы ожидали. Но это не значит, что впереди все будет легко. Впереди сложный момент структурной перестройки экономики", - пояснила Набиуллина.