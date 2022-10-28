28 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

ЦБ отвергает "мобилизационную модель экономики": Трансформация может быть только на базе рынка"

В Центральном банке не разделяют концепцию о переходе на "мобилизационную модель экономики" с отходом от рынка.

"По моему глубокому убеждению, трансформация экономики может быть только на базе рынка. Государство должно поддерживать перестройку, но перераспределение ресурсов должно быть полностью на рыночных условиях. И мы видим, что экономика гораздо лучше подстроилась к изменениям с февраля – это во многом благодаря тому, что это рыночные методы", - заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она также не совсем согласна с президентом России Владимиром Путиным, заявившим накануне, что пик экономических потрясений экономики позади. "Сложные моменты подстройки экономики к ограничениям, введенным весной, идут лучше, чем мы ожидали. Но это не значит, что впереди все будет легко. Впереди сложный момент структурной перестройки экономики", - пояснила Набиуллина.

Теги: мобилизационная экономика, рыночная экономика, эльвира набиуллина



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