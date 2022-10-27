В Москве арестовали ректора "Российского биотехнологического университета" по делу о мошенничестве

Ректора МГУПП подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Головинский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Балыхина до 25 декабря 2022 года, передает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

В Москве арестован ректор ФГБОУ ВО "Российский биотехнологический университет" (он же Московский государственный университет пищевых производств – МГУПП) Михаил Балыхин.





