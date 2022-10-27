27 Октября 2022
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Происшествия Москва
Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Москве арестовали ректора "Российского биотехнологического университета" по делу о мошенничестве

В Москве арестован ректор ФГБОУ ВО "Российский биотехнологический университет" (он же Московский государственный университет пищевых производств – МГУПП) Михаил Балыхин.

Головинский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Балыхина до 25 декабря 2022 года, передает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Ректора МГУПП подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Теги: арест, ректор, мгупп, мошенничество



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