Путин поучаствует в пленарной сессии "Валдая"
В Москве президент Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году – "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
Мероприятие пройдет 27 октября, уточняет пресс-служба Кремля. Встречи Владимира Путина с экспертами стали доброй традицией ещё с момента основания клуба. Пленарная сессия с участием Президента – кульминация каждого ежегодного заседания.
Помимо этого, состоится дискуссия, которую будет модерировать Федор Лукьянов.