22 Октября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев призвал страны "идти собственным путем"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о текущем мироустройстве. Свою публикацию он назвал "Пять актуальных замечаний по международной ситуации".

Любая страна ставит во главу угла важнейшие приоритеты – защиту своих граждан и государственной независимости. Каждая страна вправе использовать военную силу, чтобы защитить своих граждан, которые уничтожаются на иностранных территориях, считает Медведев.

"Такое право включает возможность действовать превентивно, на упреждение, чтобы предотвратить дальнейшие убийства, геноцид и другие преступления против своих граждан. В том числе, проводить полноценные военные операции в целях защиты своего государства и народа. Это следует из ключевых положений Устава ООН и международной практики по таким делам. Многие страны этим правом пользовались. Всё сказанное полностью применимо и к Российской Федерации", - пишет Медведев.

Итоги Второй мировой войны под сомнение никто не ставит, но надо учитывать, что история неумолимо движется вперёд, отмечает экс-президент России. После 1945 г. случилось многое, что кардинально изменило как соотношение сил в мире, так и линии государственных границ.

"Именно поэтому любые "итоги" приемлемы для нас ровно до тех пор, пока они не противоречат коренным интересам России как государства – правопреемника, а во многом – исторического и морального наследника Российской империи и Союза ССР. Пока не осуществляются прямые нападения на наших граждан. Пока соседние страны, ранее бывшие частью Российской империи или Союза ССР, не вступают во враждебные нам военные блоки, стратегические ядерные силы которых круглосуточно нацелены на наши основные города, и не начинают угрожать нашей территориальной целостности", - говорит Медведев.

Мирное сосуществование разных государств возможно и необходимо, однако вопрос состоит в том, какой ценой оно достигнуто. Если ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от своих граждан, то такое "мирное сосуществование" гроша ломаного не стоит. При этом в мире существует лишь один универсальный инструмент урегулирования международных разногласий – Организация Объединённых Наций и принятые ею основополагающие документы.

"Дрянная западная идея порядка, основанного на правилах, должна быть решительно отринута, как несостоятельная и крайне вредная для человечества. Она никем не одобрена, полностью неопределённа по содержанию и продвигается в противовес существующим международным правилам и институтам, включая ту же ООН. Выбор остального мира – не подчиняться этой идее, а идти собственным путём", - говорит Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, миропорядок



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