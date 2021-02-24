Для Романа Абрамовича строят "яхту сопровождения" – 145-метровый корабль за $300 млн

Заработавший миллиардное состояние в России Роман Абрамович уже в этом году может стать счастливым владельцем новой яхты Solaris. Сейчас судно строится на немецкой верфи Lloyd Werft. Эксперты оценивают ее стоимость в $200-300 млн, пишет Forbes.

"Solaris — это экспедиционная моторная яхта с выпуклым стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. Она будет оснащена восемью палубами, лифтом, тренажерным залом, вертолетной площадкой, джакузи, бассейном, ангаром для вертолетов, гаражом для тендеров (сопроводительных суден). На яхте 48 кают, которые могут вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек. Отделка лодки пока не завершена", - пишет издание.

Примечательно, что столь роскошное судно является всего лишь "судном поддержки", то есть сопровождает основную лодку, принимает вертолеты, оборудование для дайвинга, транспортирует субмарины – все, что душа хозяина пожелает. Впрочем, все чаще хозяева переключаются на такие "второстепенные" лодки и путешествуют непосредственно на них.

Известно, что для новой яхты уже заказаны два вертолета.

Эксперты отмечают, что таких роскошных лодок "сопровождения" нет даже у королевских семей Ближнего Востока.