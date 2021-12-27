Начались работы по строительству города Спутник под Владивостоком

На участке, отведенном для строительства города-спутника Владивостока, начались инженерно-геологические изыскания.

Как заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, принятое кабмином России решение увеличить с 6 млрд до 33 млрд руб. объемы финансирования, выделенного на создание инфраструктуры территории опережающего развития "Надеждинская", позволит создать в Надеждинском районе десятки новых предприятий.

Профинансируют работы по энергоснабжению, газоснабжению, созданию систем водоснабжения и водоотведения, разработана документация по планировке территории, включая архитектурно-градостроительную концепцию, сообщает ТАСС.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков не согласился с мнением губернатора Хабаровского края, что в городе Спутнике под Владивостоком из-за нехватки площадей придется возводить "человейники".

Спутник, по словам министра, "ни в коем случае… не будет тем, что называют "человейником". По мнению Чекункова, город должен "стать самым комфортабельным и современным городским пространством на Дальнем Востоке России".