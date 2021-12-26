26 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
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В Краснотурьинске отец в прямом эфире издевался над своей дочерью

В Краснотурьинске следственный комитет проверяет информацию о том, что 33-летний местный житель в прямом эфире издевался над своей малолетней дочерью, сообщили Накануне.RU

"Следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СКР по Свердловской области проводится проверка сообщения средств массовой информации о совершении 33-летним местным жителем в отношении своей пятилетней дочери противоправных действий, которые, согласно публикациям СМИ, транслировались в прямом эфире в сети интернет", - говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет проверяет все обстоятельств происшествия, устанавливаются очевидцы произошедшего, собираются материалы, характеризующие семью,

По итогам проверки будет дана объективная правовая оценка.

Теги: отец, дочь, издевательство, прямой эфир



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