23 Декабря 2021
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Политика В России Новосибирская область
Здание Заксобрания Новосибирской области (2021) | Фото: Накануне.RU

Территорию бывшей 67-й бригады спецназа предложили отдать под военно-спортивный лагерь

Сегодня в ходе сессии Законодательного Собрания Новосибирской области с докладом о состоянии образовательной инфраструктуры выступил министр образования региона Сергей Федорчук.

В ходе обсуждения была поднята тема создания военно-спортивного лагеря. В Новосибирской области в апреле этого года создано движение "Защитник", объединяющее общественные организации, работающие с целью военно-патриотического воспитания, однако самостоятельной площадки у него нет.

"Мы запроектировали, но возможности финансировать в этом году и в следующем, пока нет. Вы знаете прекрасно, что мы реализуем эту программу на действующей площадке, на площадке лагеря Кошевого. Но тех средств, которые предусмотрены на эту инфраструктуру, пока в бюджете нет. Мы с вами когда проговорили эту тематику, общие расходы там в пределах от трёхсот до четырёхсот миллионов. Думаю, в связи с изменением цен на основные строительные материалы, эта сумма даже будет больше. На перспективу, с точки зрения развития инфраструктуры, в том числе и по морской тематике, военно-морской базы, условно назовём это так, но эта перспектива пока откладывается", - отметил министр.

Несмотря на сложности с финансированием, в перспективе один из вариантов военно-спортивного кластера может быть реализован в формате патриотического лагеря в Бердске на мощностях бывшей 67-й бригады спецназа. С таким предложением выступил вице-спикер Законодательного Собрания Андрей Панфёров "Её [территорию] в конце концов, я думаю, всё-таки постараются застроить. А это место действительно героическое, там, где воспитано очень много Героев Российской Федерации", - подчеркнул он в ходе обсуждения.

Идея реализации на территории Новосибирской области военно-патриотического парка "Патриот" обсуждается на основе кластерного подхода. В этом свете, при сохранении историко-патриотического музейного кластера в новосибирском Военном городке, предложение использовать для военно-спортивной работы территорию бывшей 67-й бригады специального назначения ГРУ в Бердске выглядит интересным и своевременным. И может прислать дополнительный импульс всему проекту.

Теги: Новосибирская область, Бердск, Федорчук, Панфёров



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