15 Декабря 2021
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Политика В России
сенатор Андрей Клишас (2017) | Фото:https://ru.wikipedia.org

"Неразлучная парочка" Клишас и Крашенинников готовят законопроект о муниципальной власти

Совет Федерации сегодня одобрил закон о региональной власти, ранее принятый Госдумой в трех чтениях.

В отличие от нижней палаты, сенаторы дискуссий устраивать не стали, хотя спикер СФ Валентина Матвиенко и назвала соавторов закона – Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова – "неразлучной парочкой, иногда вредительской". Те в ответ заявили, что готовят новый законопроект – о муниципальной или местной власти, который регламентирует жизнь последнего оставшегося без их "внимания" уровня.

Сенатор, глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что вопросов по законопроекту было много, поступило несколько сотен поправок.

Матвиенко и другие сенаторы рекомендовали авторам провести разъяснительную работу с населением и теми же региональными властями, чтобы все узнали об изменениях.

"Работая над этим законопроектом, мы действительно услышали регионы. Я разговаривала с рядом губернаторов, всех все устраивает, в том числе матрешечные регионы. Вот с Комаровой я разговаривала, например. Очень много было замечаний от Москвы – я вчера с Сергеем Семеновичем [Собяниным] проговорила – все вопросы, поправки – он удовлетворен", - сообщила Матвиенко.

Теги: закон о региональной власти, андрей клишас, павел крашенинников, совет федерации, валентина матвиенко



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