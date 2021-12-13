Жительницу Челябинска подозревают в избиении двухмесячного сына

В Челябинске 31-летнюю местную жительницу подозревают в избиении двухмесячного сына. В отношении женщины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Вечером 9 декабря в больницу из квартиры поступил ребенок с травмами и сотрясением головного мозга. Следствие считает, что мать избила мальчика из-за того, что он раздражал ее плачем.

Сейчас ребенку оказывается вся необходимая помощь.