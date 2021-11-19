"Состояние критическое": власти Грузии согласились перевести Саакашвили в военный госпиталь

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил экс-президенту страны Михаилу Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в Гори. Сейчас он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси. Накануне, на 49-й день голодовки, экс-президент потерял сознание и был переведен в реанимационное отделение. В столичную тюремную больницу его перевезли 8 ноября из города Рустави, где он отбывал наказание в тюрьме №12, передает "Спутник Грузия".

Сам Саакашвили, его врач и адвокаты настаивают на переводе в гражданскую клинику.

"В случае любой провокации со стороны оппонентов, которая может помешать переводу Саакашвили в клинику или работе медперсонала, его вернут в учреждение №18", - добавил Брегадзе.

Ранее у Саакашвили побывала грузинский омбудсмен Нино Ломджария, она также призвала власти перевести экс-президента в многопрофильный госпиталь. Уполномоченный по правам человека назвала состояние голодающего Саакашвили критическим, не исключила, что при продолжении голодовки он впадет в кому или у него случится эпилептический припадок – в любом случае, для его жизни, по словам Ломджария, есть угроза.

Ранее представители независимого консилиума врачей, обследовавшего экс-президента, заявили журналистам, что его состояние критическое: Саакашвили находится в сознании, "но не всегда способен отвечать на вопросы". У него диарея, снижен диурез, гиповолемия, требуется срочная дифференциальная диагностика, МРТ мозга и энцефалограмма.

Между тем, всю ночь у тюремной больницы были усилены меры безопасности. Полицию мобилизовали после того, как на месте начали собираться сторонники Саакашвили.