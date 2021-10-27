"Деловой Петербург" обсудил с экспертами острейшие проблемы школьного питания Петербурга

Сегодня, 27 октября, издание «Деловой Петербург» провело круглый стол по проблемам школьного питания в Петербурге. Участники мероприятия обсудили рост числа жалоб на качество пищи в школьных столовых, картелизированность городского рынка, неоправданную экономию на продуктах и нежелание городских чиновников решать эти проблемы.

В круглом столе приняли участие директор отраслевого Союза развития социального питания («СоюзСоцпит») Владимир Чернигов, общественный деятель по вопросам школьного питания Павел Бойченко, председатель городского родительского комитета Михаил Богданов и генеральный директор «Комбината социального питания Красносельского района» Леонид Мишуров. Круглый стол вёл главный редактор «Делового Петербурга» Игорь Павловский.

Главной темой мероприятия стал резкий рост количества жалоб детей и их родителей на школьное питание. По данным директора «СоюзСоцпита» Владимира Чернигова, с началом нового учебного года Петербург вышел на второе место в России по числу сообщений в СМИ и соцсетях о проблемах в сфере детского социального питания. Он уступает лишь Красноярску, где за текущий год произошло сразу несколько инцидентов с массовым отравлением школьников.

Собравшиеся отметили, что подобные инциденты вызывают цепную реакцию в информационном поле – после них родители учеников начинают рассказывать о проблемах в школьных столовых, где питаются их дети, опасаясь повторения. В Петербурге только в октябре произошло два громких инцидента. Сперва глава родительского комитета Кадетской школы Пушкинского района Оксана Попова рассказала об отравлении детей в школьной столовой, а затем в родительских чатах гимназии №85 Петроградского района появилась информация о тошноте сразу у нескольких учеников.

Оба образовательных учреждения обслуживаются крупнейшими операторами социального питания Петербурга. Предприятия обслуживают образовательные учреждения по всему городу, что, вполне естественно моментально повысило интерес родителей школьников к проблеме.

Председатель городского родительского комитета Михаил Богданов отметил, что в Петербурге действительно возрос интерес родителей к школьному питанию, что и привело к росту числа жалоб. Но, по словам Богданова, до 80% обращений связаны с тем, что родители просто не знают, как устроена система школьного питания и какие требования у ней предъявляются. В настоящее время родительский комитет Петербурга и Управление социального питания разрабатывают специальную программу по подготовке специальных родительских групп, которые на уровне школ смогут самостоятельно разбираться с такими случаями.

Тем не менее, остаётся 20-30% сообщений о действительно серьёзных нарушениях. Общественный деятель Павел Бойченко связывает их с наличием в городе серьёзной системной проблемы – картелизированности рынка. На протяжении последних лет в Петербурге было выявлено почти десяток картельных сговоров между крупнейшими предприятиями. Комбинаты, вступая в сговоры как между собой, так и с чиновниками, выдавливали конкурентов, а сами получали контракты на максимально выгодных условиях. Это фактически уничтожило конкуренцию на рынке, отметил Бойченко.

Но в настоящее время город столкнулся с другой проблемой, также носящей системный характер – демпинг. После того, как Федеральная антимонопольная служба вплотную занялась картелями, на рынке начался передел сфер влияния. Для борьбы за контракты комбинаты на торгах начали снижать цены своих предложений, вплоть до 60% и более.

Генеральный директор «Комбината социального питания Красносельского района» Леонид Мишуров при этом отметил, что установленная на сегодня цена, 173 рубля за рацион, едва позволяет покрыть все расходы. Поэтому демпингующие комбинаты вынуждены экономить на персонале и сырье.

Владимир Чернигов и Леонид Мишуров видят решение этой проблемы в введении единых стандартов и требований к проведению тендеров, а также в создании более прозрачной системы закупок, которая позволила бы общественности знать, на чём конкретно экономят демпингующие предприятия.

На уровне Петербурга это могло бы сделать городское правительство, но Смольный, по словам участников круглого стола, не проявляет заинтересованности в решении проблемы. Чиновники просто не хотят выносить сор из избы, выразил уверенность Бойченко, и такая позиция присутствует на всех уровнях – от школы до правительства города. Но, как показывает имеющаяся тенденция, молчание чиновников ведёт лишь к росту жалоб со стороны родителей, и уж тем более не ведёт к решению проблемы.