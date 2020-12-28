В Подмосковье запущено движение по новым 170 километрам ЦКАДа

Запущено движение по новым участкам Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) общей протяженностью около 170 км.

Так, открыт весь 4-ый этап ЦКАД (соединяет трассы М7 и М4), участки 1-го этапа ЦКАД от М4 до пересечения с А-107 и от Калужского шоссе до деревни Лисинцево, участок, соединяющий 3-ий и 5-ый комплексы ЦКАД (между трассами М10 и М11), а также реконструированный участок ЦКАД-5.

Движение по этим участкам до 11 января будет полностью бесплатным.

Как сообщает "Коммерсант", с учетом открытых 28 декабря участков 90% кольцевой автодороги уже построено и работает.

Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил, что в июне 2021 года будут достроены оставшиеся участки дороги в рамках текущего проекта.

Строительство Центральной кольцевой автодороги (федеральная трасса А113) началось в 2014 году. 26 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в закладке капсулы на месте начала строительства ЦКАД.

Проект начали обсуждать более десяти лет назад. Дорога должна стать местом пересечения международных транспортных коридоров. Параллельно трасса решает проблемы столичного региона: отводит грузовой транспорт от Москвы, создает связи между городами Подмосковья и соседних регионов. Планируется, что вдоль ЦКАД появятся крупные логистические центры.

В 2010 году проект передали госкомпании "Автодор". Строительство трассы должно было начаться еще в 2011 году, однако сроки неоднократно сдвигались. Работы ускорились после того, как было принято решение о проведении в России ЧМ-2018.

В июле прошлого года сроки завершения строительства Центральной кольцевой автодороги официально перенесли на 2020-2021 годы. Распоряжение об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Также стало известно, что стоимость строительства увеличилась с 313,270 до 315,864 млрд рублей. Разница будет покрыта из собственных средств "Автодора", а также за счет средств инвесторов.

В марте 2019 года стало известно о том, что на строительство Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребуются дополнительные средства из федерального бюджета. Сообщалось, что "Автодор" обнаружил 11 проблемных точек, способных помешать движению на "собянинском" проекте.