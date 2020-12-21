Более 140 участников акций протеста задержаны в Белоруссии

Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании правоохранительными органами 20 декабря более чем 140 участников акций протеста, которые прошли в стране.

Речь идет о 146 человек. Большинство из них были взяты под стражу в Минске.

Как сообщили в ГУВД, сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять личности граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций, сообщает ТАСС.

Тем временем, Евросоюз подготовил третий санкционный список из белорусских чиновников и компаний за фальсификацию итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста в стране. Имена будущих фигурантов санкций не раскрываются.

В новый список вошли около 35 физических и юридических лиц, в ближайшее время он будет официально утвержден и вступит в силу.

Ранее введенные против Минска санкции коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур.