21 Декабря 2020
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Политика В бывшем СССР
Силовики разбирают баррикаду в Минске (2020) | Фото: belta.by

Более 140 участников акций протеста задержаны в Белоруссии

Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании правоохранительными органами 20 декабря более чем 140 участников акций протеста, которые прошли в стране.

Речь идет о 146 человек. Большинство из них были взяты под стражу в Минске.

Как сообщили в ГУВД, сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять личности граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций, сообщает ТАСС.

Тем временем, Евросоюз подготовил третий санкционный список из белорусских чиновников и компаний за фальсификацию итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста в стране. Имена будущих фигурантов санкций не раскрываются.

В  новый список вошли около 35 физических и юридических лиц, в ближайшее время он будет официально утвержден и вступит в силу.

Ранее введенные против Минска санкции коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур.

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Более 140 участников акций протеста задержаны в Белоруссии

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Теги: Белоруссия, выборы, протесты



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