18 Декабря 2020
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Общество Москва
пропускной режим, электронные пропуска, пробка, транспортный коллапс (2020) | Фото: Россия-1, скрин

Дептранс Москвы прогнозирует пробки до 9 баллов в столице пятничным вечером

Департамент транспорта Москвы спрогнозировал серьезные пробки к вечеру пятницы, 18 декабря.

"К вечеру прогнозируем  8-9 баллов. Плотно будет в центре, на кольцах ТТК и МКАД, а также в районе проведения дорожных работ (это Большой каменный мост, Северянинский путепровод и 82-й км МКАД)", - говорится в сообщении пресс-службы дептранса. В ведомстве советуют возвращаться домой после 20 часов или на городском транспорте.

В утренний час пик в столице пробок не было (2 балла), но в некоторых местах образовались заторы из-за ДТП и дорожных работ.

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Дептранс Москвы прогнозирует пробки до 9 баллов в столице пятничным вечером

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Теги: пробки, москва, заторы, час пик



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