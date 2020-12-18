Дептранс Москвы прогнозирует пробки до 9 баллов в столице пятничным вечером

Департамент транспорта Москвы спрогнозировал серьезные пробки к вечеру пятницы, 18 декабря.

"К вечеру прогнозируем 8-9 баллов. Плотно будет в центре, на кольцах ТТК и МКАД, а также в районе проведения дорожных работ (это Большой каменный мост, Северянинский путепровод и 82-й км МКАД)", - говорится в сообщении пресс-службы дептранса. В ведомстве советуют возвращаться домой после 20 часов или на городском транспорте.

В утренний час пик в столице пробок не было (2 балла), но в некоторых местах образовались заторы из-за ДТП и дорожных работ.