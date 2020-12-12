Ежегодное послание главы Тувы: Помнить прошлое. Гордиться настоящим. Верить в будущее.

Сегодня глава Республики Тыва Шолбан-Кара-Оол обратился с ежегодным посланием к Верховному Хуралу - парламенту республики, передает корреспондент Накануне.RU. Оглашать ежегодное послание в День Конституции России стало традицией в Туве. В этом году в Доме народного творчества, где глава Тувы оглашал послание, присутствовало ограниченное количество участников, при этом была организована интернет-трансляция события.

Шолбан Кара-Оол поздравил земляков с Днём Конституции Российской Федерации. Он отметил, что в 2020 году страна отмечает этот важный государственный праздник с обновленным Основным законом страны, всенародного голосование по которому прошло в июне.

"Горжусь тем, что и жители Тувы проявили самый высокий уровень гражданственности. Почти 97 процентов избирателей республики проголосовали за сильное и социально ответственное государство", - подчеркнул глава региона.

Шолбан-Кара-Оол отметил, что завершающийся 2020 год поставил перед страной и регионом крайне сложные задачи. И прежде всего организацию работы по противодействию распространения коронавирусной инфекции. "Задачи по борьбе с ней, которые нам пришлось решать, были по-настоящему масштабными и сложными", - сказал глава республики.

С февраля 2020 года в здравоохранение республики было вложено свыше 1 миллиарда рублей, что для региона является беспрецедентной суммой, причем, большая часть средств пошла на приобретение современного медицинского оборудования. В Туве было осуществлено срочное введение в эксплуатацию достроенного нового терапевтического корпуса и на его базе создан инфекционный госпиталь.

Кроме того, в июле 2020 года было одобрено президентом страны решение о строительстве многофункционального специализированного медицинского центра. Министерство обороны России построило его за рекордное время – 78 дней.

"Сегодня Медицинский центр полностью ориентирован на лечение ковид-больных. В результате осенний подъём мы встретили, имея два специализированных на борьбу с коронавирусом инфекционных госпиталя", - подчеркнул Шолбан-Кара-Оол.

В мае, когда в регионе был зафиксирован рост заболеваемости, было принято решение усилить лабораторное звено медицинской сферы региона. Более 12 миллионов рублей вложено в закупку современном оборудования для увеличения количества лабораторных исследований с 400 до 1200. Специализированный инфекционный коечный фонд был увеличен до 1700 единиц.

Глава Тувы отметил, что борьба с распространением и организация лечения коронавирусной инфекции стала не только серьезным испытанием, но и проявила лучшие стороны характера жителей региона. Примеры волонтерства, подвижничества, инициативности людей стали повсеместными. "Я горжусь своими земляками. Важно то, что Мы Вместе. Это один из самых ценных уроков Добра, которые мы почувствовали, борясь с коронавирусом", - отметил глава Тувы.

Шолбан-Кара-Оол поблагодарил бизнесменов, главу Минобороны Сергея Шойгу, мэрию Москвы за помощь в при обретении оборудования и организации борьбы с распространением ковид-инфекции в регионе. Он подчеркнул, что осенний, подъем заболевания республика встретила уже гораздо более подготовленной и опытной.

"Чтобы не утратить достигнутого, крайне важно не только определить приоритеты в работе Министерства здравоохранения республики на предстоящий период, но и сделать конкретные, особо значимые организационные шаги с учетом опыта борьбы с коронавриусной инфекцией, " - сказал глава Тувы.

И обозначил задачи на перспективу в развитии здравоохранения региона - создание на базе нового терапевтического корпуса Республиканской больницы №1 Клинико-диагностического центра, создание республиканской централизованной лабораторной службы. Министерству здравоохранения республики будет поручено создать Центр общественного здоровья и медицинской профилактики неинфекционных заболеваний. Кроме того, как заявил глава Тувы, уже в январе 2021 года должен начать работу республиканский Центр общественного здоровья.

Глава республики считает важным в целях оздоровления людей использовать уникальные природные ресурсы Тувы. В частности, задействовать научный потенциал системы здравоохранения в части бальнеологического освоения аржаанов.

"Предлагаю в июле объявить общереспубликанскую Неделю аржаанов, сделать её ежегодной. Муниципальные власти должны готовить территории своих источников к периоду их «созревания». Наше уникальное природное достояние – аржааны – нужно использовать цивилизованно, с выполнением санитарно-эпидемиологических требований, с медицинским сопровождением для получения максимального оздоровительного эффекта", - сказал Шолбан-Кара-Оол.

Глава региона также отметил, что благодаря решениям федеральных властей и республиканских в целом государственную поддержку получили почти 126 тысяч жителей республики на общую сумму 3 миллиарда 286 миллионов рублей. Из республиканского бюджета было выделено почти 700 миллионов рублей. Значительный вклад в поддержку малообеспеченных семей внесла реализация республиканских проектов "Социальный картофель", "Социальный уголь" и "Корова - кормилица", В этом году в рамках их реализации поддержку получили более семи тысяч нуждающихся семей.

Сегодня нам всем должно быть понятно, что ковидная угроза не исчезнет «по мановению волшебной палочки». Главный санитарный врач России продлила действие санитарных правил по ковиду до 1 января 2022 года. Это значит, что возможно весь 2021 год нам предстоит жить в ситуации повышенной инфекционной опасности, и надо в таких условиях не только обеспечить жизнестойкость экономики, но и добиться восстановления её роста.

В сфере экономического развития республики Шолбан-Кара-Оол посчитал важным отметить, что 2020 год стал годом, когда "республика получила реальный план действий для экономического рывка". Особенно важно, что федеральное правительство утвердило Индивидуальную программу социально-экономического развития Тувы до 2024 года. В рамках этого проекта регион ставит задачи преодоления транспортной изолированности, энергодефицита, привлечения в республику крупных инвестиций.

В плане преодоления энергодефицита глава республики отметил, что проблема практически решена. Строительство высоковольтной линии электропередачи, реконструкция двух важнейших подстанций, поэтапная модернизация всего энергетического и электросетевого хозяйства республики - все это стало этапами решения задачи. На днях в Туве запустили в эксплуатацию первую цифровую подстанцию, тем самым поставив финишную точку в реализации уникального проекта компании «Россети» по созданию цифрового энергорайона в поселке Каа-Хем.

Теперь, как сказал глава Тувы, требуется реализация Индивидуальной программы, которая предполагает ускорение экономического роста, создание новых производств, наращивание темпов строительства, что, естественно приведёт к увеличению потребления электричества. Поэтому уже сейчас власти региона ведут работу по организации еще одного транзита на 220 киловольт в рамках новых крупных инвестиционных проектов, что позволит дополнительно получить 120 мегаватт.

Шолбан Кара-Оол напомнил, что при поддержке Президента страны и федерального правительства на территории региона запущена реализация крупных горнодобывающих проектов. При этом, ставится задача по защите интересы Тувы при освоении природных ресурсов, трудоустройства коренных жителей.

С 2007 по 2020 годы в экономическую сферу региона инвестировано 150 миллиардов рублей. Валовый региональный продукт увеличился к уровню 2006 года почти в пять раз. Объем финансовых средств направленных на развитие автодорог с 2006 года по 2020 годы составил 14 миллиардов 742 миллиона рублей. По сравнению с 2006 годом рост составил 18,5 раза. В 2018 году завершена реконструкция аэропорта города Кызыла, в 2020 году аэропорт получил статус международного. Стартовала работа по переселению людей из ветхого и аварийного жилья. Было выделено более 4-х миллиардов рублей из федерального бюджета. Если в 2006 году строительная сфера осваивала 659 миллионов рублей, то в нынешнем году это 11 миллиардов 250 миллионов. Объёмы инвестиций с 2006 года в строительную отрасль возросли в 376 раз! За это время введено более миллиона квадратных метров жилья.

"Наращивание объемов строительства жилья обеспечивается за счет участия республики практически во всех предлагаемых федеральных программах, в первую очередь, в национальных проектах", - отметил Шолбан-Кара-Оол.

Глава региона считает, что с принятием федеральной Индивидуальной программы удалось создать гарантии развития Тувы в виде утвержденных на самом высоком уровне важнейших проектов. Помимо стратегических пунктов по преодолению инфраструктурных ограничений и реализации крупных инвестиционных проектов в горнодобывающем секторе, Программа имеет конкретный перечень мероприятий, которые нацелены на реализацию до 2024 года. Это 12 проектов, которые должны завершить в короткие сроки – два-три года максимально. Речь идет о производстве строительных материалов, шерстяных изделий, создании инфраструктуры здоровья и другие. В рамках индивидуальной программы к комплексной жилищной застройке подготовлены 5 площадок. В планах 2021 года работы по проектированию и строительству инженерной инфраструктуры.

Еще одна из ключевых задач – создание производственных точек. В 2021 году стартуют проекты по производству железобетонных изделий, кирпича, организации лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом. По оценкам специалистов реализация этих проектов позволит увеличить емкость рынка труда только строительстве до 2,5 тысячи человек.

К осени 2021 года в рамках Программы должен быть запущен 1 пусковой комплекс санаторно-курортного и оздоровительного комплекса "Чедер"На первом этапе планируется оздоровление 600 человек в год. К 2024 г. новый санаторный комплекс сможет принять более 8 тысяч человек в год.

Глава Тувы также подчеркнул, что все социальные проекты, которые стартовали в регионе с 2015 года будут продолжены. Один из самых успешных из них "Кыштаг для молодой семьи", который позволил сформировать целый дивизион молодых фермеров – 525 хозяйств. В этом году к ним присоединились участники проекта "Чаа Сорук".

Глава Тувы объявил, что с 2021 года проект "Кыштаг для молодой семьи" будет называться "Кыштаг". Участниками проекта могут стать не только молодые семьи до 35 лет с двумя детьми, но и безработные жители села с 36 до 55 лет.

Мобилизующий эффект, считает глава Тувы, дал проект "Гнездо орлят", когда сами сельчане создавали бригады для строительства. В 2021 году проект будет расширен, малые спортивные залы будут построены в 15 поселениях. Центром культурного развития села должен стать новый проект "Сорунза". В 2021 году в Туве намерены построить 7 сельских клубов в селах, в которых никогда не было Дома культуры на проект выделят не менее 47 миллионов рублей. Также Шолбан-Кара-Оол предложил сформировать проект "Мы на связи" , задача которого добиться того, чтобы все населенные пункты имели сотовую связь.

"В год, когда мы будем отмечать 100-летие Тувинской Народной республики, полезно вспомнить опыт наших отцов и дедов, то, как они с нуля, методом народной стройки отстраивали города и села. Это должны быть по-настоящему народные проекты, быстрые в реализации и дающие быструю отдачу. Обсуждение проектов, оценка их эффективности должна проходить в формате всеобщего обсуждения и народного голосования. Муниципальные власти должны на основе предложенных и одобренных жителями проектов выработать народную программу развития кожууна, которая будет максимально учитывать специфику территории, подчеркивать свои конкурентные преимущества", - обозначил задачи глава Тувы.

Он сообщил, что в августе 2021 года на республиканском уровне будут поддержаны 10 лучших программ развития кожуунов, основной проект юбилейного года глава Тувы предложил назвать "Народный совет" , а наступающий 2021 год объявить Годом народных инициатив.

Отметил Шолбан-Кара-Оол успехи в сфере развития регионального сельского хозяйства. Восстановлено и стабильно растёт поголовье скота. За последние годы практически удвоилось поголовье мелкого рогатого скота и превысило 1 миллион 300 тысяч голов – это пятое место по стране и первое по Сибири.

Обновлен парк сельскохозяйственной техники, восстановлена в основном система мелиорации , нарастили площадь орошаемых земель. По итогам 2020 года средняя урожайность по всей Туве составила 16 центнеров с одного гектара, а в отдельных местах – от 40 до 60, что практически в два раза выше, чем в том же 2006 году, а общий объём намолоченного зерна в полтора раза выше. Завершается строительство зернотока в Тандинском кожууне с мощностью единовременного хранения в 5 тысяч тонн, завершается строительство зерносушильного и зерноочистительного комплекса. Производственная мощность – 40 тонн в час. Для завершение полного цикла планируется на 2021 год создание 2 мельничных предприятий на территориях центральной и западной зон республики: в Тандинском и Чаа-Хольском районах.

"Самые оптимистичные результаты по итогам года показывает именно сельское хозяйство. В трудную минуту оно вновь сыграло роль своеобразной "подушки безопасности» для нашей республики" - подчеркнул Шолбан-Кара-Оол. И поблагодарил сельских тружеников за их труд.

В 2020 в республике начали строительство индустриального и агропромышленного парков. Интерес к их возможностям уже проявляют крупные инвесторы. Агропромышленный парк в следующем году должен выйти на первый этап своей деятельности – предоставление в аренду складских помещений. На следующих этапах это уже будет предоставление площадок с разным оборудование – перерабатывающим, с морозильными камерами, торговым и выставочным оснащением. Агропромышленный парк должен стать площадкой для кооперации местных сельхозпроизводителей. Глава Тувы отметил, что региону есть, чем привлечь инвесторов - экологически чистая, органическая продукция: от эксклюзивных тувинской баранины, которая вошла в тройку победителей Всероссийского конкурса «Вкусы России», до уникальных по своей традиционных видов пищи – ак-чем, далган, тараа.

Кроме того, в республике понимают, что необходима реальная поддержка местному предпринимательству. В период ковидных ограничений её получили более 4-х тысяч субъектов МСП. Общая сумма поддержки составила почти полтора миллиарда рублей. В регионе продлены налоговые каникулы по упрощенной и патентной системам налогообложения для начинающих индивидуальных предпринимателей до 2024 года. На весь 2021 год для МСП снижены льготные ставки по упрощенной системе налогообложения с 6 до 3 процентов, а при системе «доходы минус расходы» – с 15 до 7 процентов. Специальный налоговый режим действует в республике с 9 июля 2020 года и будет действовать в течение 10 лет с налоговой ставкой для индивидуальных предпринимателей в размере 4 процентов, для юридических лиц – 6 процентов. В регионе привлекаю самозанятых во все сферы экономики.

Крайне важным считают в регионе организацию обратной связи с населением. За 11 месяцев этого года по разным каналам связи к властям поступило почти 104 тысячи обращений – в 16 раз больше, чем за такой же период прошлого года.

Шолбан Кара-Оол отметил ,что , с одной стороны, это свидетельствует о повышении доверия к власти, с другой стороны, говорит о появлении в условиях пандемии новых проблем, дополнительных вызовов и дополнительных запросов со стороны общества. Поэтому необходимо разворачивать работу так, чтобы максимально быстро внедрять новые виды поддержки. Особенно в сфере ЖКХ.

"Социальная повестка продолжает лидировать (56,8 процента). Требую, чтобы все вице-премьеры держали эти вопросы по своим направлениям на особом контроле. Мы обязаны научиться не просто реагировать на запросы и отправлять ответы. Их необходимо анализировать, создавать условия для предотвращения кризисных ситуаций, не допускать наращивания проблематики. Жду от всех своих заместителей в ежеквартальном режиме информации о состоянии работы с обращениями граждан и предложений по решению проблем, поднимаемых общественностью", - подчеркнул глава Тувы.

В заключении Шолбан-Кара-Оол подчеркнул, что Тува вступает в юбилейный год, год 100-летия провозглашения нового государства в Центре Азии – Тувинской Народной Республики. 2021 год, считает глава республики – это прекрасная возможность рассказать о лучших людях Тувы, посмотреть на историю своей семьи через призму уникальных событий в летописи республики. Он предложил запустить проект под условным названием "Письмо моему деду", в рамках которого молодые люди, школьники, студенты могут рассказать своим предкам о том, как изменилась жизнь в родном городе, селе, в республике в целом.

"100-летний юбилей Тувинской Народной Республики – это знаковый рубеж в истории развития нашей республики", - считает глава Тувы. Он также отметил, что в 2021 году будут важные политические события - выборы депутатов Государственной Думы и высшего должностного лица республики.

"Важно по результатам выборов сформировать команду, способную реализовать намеченные планы, опираясь на достигнутое. Мы защитили новые программы действий, республику поддерживает большая страна. В 2021 году должны стартовать новые проекты развития, предстоит еще больше построить по национальным проектам. Мы должны заботиться о своих семьях и детях, а для этого быть здоровыми, успешными, трудиться и зарабатывать. Быть инициативными и настойчивыми", - напутствовал земляков Шолбан Кара-Оол.