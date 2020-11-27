27 Ноября 2020
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Экономика В России Москва
Делегация федеральных экспертов работает в Югре (2020) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Медики, работающие с коронавирусными больными, получат выплаты за декабрь до конца года

Медики, работающие с коронавирусными больными, получат надбавки за декабрь до конца 2020 года. Такое решение было принято правительством, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с регионами.

По ее словам, на специальные выплаты медикам Фонду социального страхования на ноябрь-декабрь было выделено 26,1 млрд руб. Выплаты за ноябрь должны быть осуществлены до 15 декабря. Для подстраховки (заканчивается финансовый год) регионы в форме дотации получат еще 10 млрд руб. из федерального бюджета.

"С регионами будут заключены соглашения, чтобы регионы могли получить эти деньги. Регионы до 1 декабря должны принять нормативные акты, чтобы выплаты шли без сбоев", - прокомментировала выделение этих средств вице-премьер.  

Она отметила, что по сложившейся схеме за декабрь выплаты должны были бы осуществляться до 15 января. "Но с учетом большого количества выходных и праздничных дней в январе, мы решили, что за 25 рабочих дней декабря мы должны будем заплатить медработникам в 2020 году. И я прошу, чтобы медучреждения успели подать документы. За оставшиеся дни (свыше 25 рабочих дней) в декабре выплаты будут осуществляться уже в январе 2021 года. Если выяснится, что 26,1 млрд руб. будет не хватать, то регионы должны оперативно доложить в Минтруда и представить соответствующие расчеты. По предварительным данным, этих средств будет достаточно", - рассказала Голикова.

медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Напомним, теперь медики получают доплату за фактическое отработанное количество смен.

Также правительство уже выделило средства на доплаты студентам, аспирантам и ординаторам медицинских вузов и колледжей, работающим в медучреждениях не на штатных ставках. Учащиеся вузов получат в ноябре-декабре по 10 тыс. руб. за месяц, ученики колледжей – по 7 тыс. руб. за месяц. Правительство выделило деньги для таких студентов из федеральных вузов и ссузов, если регионы привлекали студентов из региональных и муниципальных учебных заведений, то и заплатить им должны будут в таком же объеме (по 7 и 10 тыс. руб.) из региональных бюджетов. Деньги предлагается взять из тех 10 млрд руб., которые правительство выделило "для подстраховки".

Выплаты студентам начнутся в конце ноября – начале декабря. Всего, по словам Голиковой, к таким работам привлечено более 60 тыс. учащихся.

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Медики, работающие с коронавирусными больными, получат выплаты за декабрь до конца года

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Теги: выплаты медикам, график выплат, студенты медвузов, надбавки, татьяна голикова



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