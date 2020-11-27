27 Ноября 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
Бюджет, раскладка, Ямал (2020) | Фото: Правительство Ямала

На Ямале утверждён бюджет на 2021-23 годы

Депутаты заксобрания Ямала приняли бюджет региона на 2021-23 гг. В будущем году доходы составят 191 млрд руб., расходы – 246 млрд. Основной причиной снижения прогноза доходов является снижение налога на прибыль организаций. Это произошло в результате падения спроса и цен на нефтяном рынке. По остальным доходным источникам сохраняется положительная динамика, сообщили Накануне.RU в окружном правительстве
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Социально значимые расходы бюджета превысят 80% и будут направлены, прежде всего, на улучшение жилищных условий северян, обеспечение качественной медицинской помощью, инновационным образованием, социальную защиту населения, поддержку людей старшего поколения и молодёжи.

"Безусловно, в полном объёме продолжим реализацию национальных проектов и задач, которые поставил президент. Сохраним финансирование приоритетных направлений – медицины, жилья, дорог, поддержку семей. Продолжим расселение аварийного фонда – в новые квартиры в следующем году переедут более 3,5 тыс. семей. Благодаря жилищным программам условия смогут улучшить более 1,3 тыс. семей", - сказал глава Ямала Дмитрий Артюхов.

Власти продолжат оснащать больницы и поликлиники современным диагностическим оборудованием.

"Сохранятся выплаты для медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом. В полном объёме продолжится выплата регионального материнского капитала, льготные перелеты для детей из многодетных семей. Расширим поддержку одарённых детей – помимо существующих выплат за достижения, добавим новую стипендию для студентов-медиков, которые после выпуска приедут работать на Ямал", – сказал Артюхов.

Продолжится финансирование отдельных антикризисных мер, связанных с поддержкой граждан, отраслей экономики в период восстановления после пандемии. В первую очередь, это укрепление системы здравоохранения и поддержка населения особенно уязвимых групп граждан и безработных, субъектов малого и среднего предпринимательства. Помимо полного финансового обеспечения действующих расходных обязательств, в законе учтён и бюджет развития, который в общем объёме расходов составит около 30%.

В ближайшие годы в автономном округе продолжится развитие всех инфраструктурных проектов. Например, в 2021 г. планируется завершить строительство и реконструкцию 30 социальных объектов.

Бюджеты муниципальных образований на среднесрочный период сформированы без дефицита. Общий объём межбюджетных трансфертов в 2021 г. – 88 млрд руб. Доля межбюджетных трансфертов в расходах окружного бюджета составляет 38%. Госдолг автономного округа находится на экономически безопасном уровне.

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На Ямале утверждён бюджет на 2021-23 годы

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Теги: заксобрание Ямала, депутаты, бюджет



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