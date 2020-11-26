26 Ноября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

В Югре скорректирован бюджет на 2021-23 годы

Депутаты думы Югры на заседании приняли изменения в бюджет на 2021 и плановые 2022-23 гг., передаёт корреспондент Накануне.RU.

По уточнённым данным, в 2021 г. доходы составят 224 млрд руб., расходы – 260 млрд руб., в 2022 г. – 226,6 млрд и 256,9 млрд руб., в 2023 г. – 231,5 и 258,7 млрд руб. соответственно. В результате корректировки доходов и расходов, дефицит бюджета в 2021-23 гг. не изменился. Депутат Алексей Савинцев спросил, почему финансовые преференции для нефтяников на фоне дефицита бюджета стали нормой, и уточнил, что коммунисты не могут поддержать новации.

"Несмотря на все риски, связанные с добычей нефти, мы закладываем восстановительный рост. Что касается расходов, правительство ориентируется на выполнение социальных обязательств", - сказала глава департамента финансов округа Вера Дюдина.

Депутат Виктор Сысун отметил, что бюджет формировался, скорее, по расходной части. Но отличается подход к формированию доходной части. Он уточнил, что либерал-демократы воздержатся от поддержки бюджета.

Во время дискуссии о бюджете затронули тему коронавируса. Депутат Ринат Айсин отметил, что к нему поступила информация о том, что сургутяне вынуждены 10 дней ждать результата теста на COVID-19, а во время ожидания "обрывают" горячую линию. Это мешает тем, кто хочет записаться на приём, дозвониться в клинику. Замглавы региона Всеволод Кольцов отметил, что Сургуту из федерального бюджета выделят 15 млн руб. на модернизацию ПЦР-лаборатории на базе Сургутской ОКБ, где будут делать тесты на инфекцию.

Изменения в бюджет большинством голосов утверждены.

Дума ХМАО зал заседаний(2019)|Фото: Дума ХМАО

Отметим, ранее председатель думы Борис Хохряков заявил, что "параметры проекта бюджета, которые предложены правительством округа на будущий год, хорошие".

"Если сравнивать доходы, расходы, то они выше, чем мы стартовали в текущем году. А дефицит бюджета, наоборот, меньше, чем мы начинали в этот год. Это такая основа, что все обязательства будущего года мы выполним. Если говорить о доходной части, то здесь, в основном, три вида налогов, на которых базируется доходная часть: налоги на прибыль организаций, на имущество и на доход физических лиц", - цитирует спикера парламента его пресс-секретарь Лилия Букаринова.

Что касается расходов, бюджет традиционно социально ориентирован.

"73% – расходы, которые направлены на решение вопросов здравоохранения, образования, демографической ситуации, культуры и спорта. Очень большую роль мы отводим институту семьи и детства. На так называемый "семейный бюджет" запланировано более 100 млрд руб. Это очень серьёзные деньги. Будет реконструкция, строительство и выкуп 27 детских садов и школ. Запланировано более 10 млрд руб. на строительство жилья, в том числе почти половина – на снос ветхого, непригодного жилья", - отметил Хохряков

Борис Хохряков(2020)|Фото: Дума Югры, Владимир Андрюхин

Дума меняет ставку налогообложения на доходы физических лиц в соответствии с федеральным законом. Появился так называемый "налог на богатых людей" – тех, кто в год зарабатывает более 5 млн руб.

"И вот, если сумма доходов превышает 5 млн, то ставка НДФЛ взимается не 13%, а 15%. Эти деньги, два процента, через федеральный бюджет пойдут на лечение тяжелобольных детей и детей с хроническими заболеваниями. И ещё, наверное, надо отметить, что в нашем бюджете запланировано более 1 млрд руб. на решение проблем "обманутых дольщиков"", - подытожил Хохряков.

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В Югре скорректирован бюджет на 2021-23 годы

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Теги: дума Югры, бюджет, Вера Дюдина, Алексей Савинцев, Ринат Айсин, Михаил Сердюк



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