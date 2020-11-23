23 Ноября 2020
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Политика В России Москва
Владимир Васильев, Единая Россия, съезд (2016) | Фото: nakanune.ru

СМИ: Васильев может вернуться на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме

Экс-глава Дагестана Владимир Васильев может вернуться на свое прежнее место работы в Госдуме. Ио замсекретаря генсовета "Единой России" прочат возвращение на пост главы фракции ЕР с нижней палате парламента в новом созыве (выборы, напомним, состоятся в сентября 2021 года).

Васильев возглавлял фракцию в Госдуме с 2012 года, в 2017 году он был назначен главой Дагестана. По данным источника "Коммерсанта", близкого к руководству "Единой России", Васильев уже тогда (во время назначения в регион) обговаривал возможность возвращения, и сейчас он, якобы, подтвердил свои планы.  

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что Васильев будет отвечать за формирование списков кандидатов на думских выборах. Васильев же сообщал, что будет баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу в Тверской области.

Инсайдеры сообщают, что нынешний глава фракции Сергей Неверов тоже собирается баллотироваться в депутаты в 2021 году, и - в случае возвращения Васильева на его бывший пост – займет статусную должность в руководстве фракции.

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СМИ: Васильев может вернуться на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме

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Теги: владимир васильев, госдума, спикер фракции, единая россия, сергей неверов



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