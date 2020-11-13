Коммунистическая народная партия Казахстана - больше не коммунистическая

В Казахстане "декоммунизировалась" официальная Компартия. На внеочередном съезде КНПК исключила слово "коммунистическая" из своего названия и, таким образом, стала просто Народной партией Казахстана. Впрочем, ребрендиинг коснулся не только названия, но и основных положений в уставных документах.

"Мы сохраняем социалистическую идею, как краеугольный камень нашей партии. В то же время, отказываемся от классовой борьбы для объединения широких слоев населения, которые остались без должной защиты и нуждаются в нашей поддержке. Ведь главная задача партии – обеспечение справедливости и равенства в обществе. Мы осознаем все бремя ответственности за это доверие и обязаны его оправдать", - говорится в сообщении секретаря партии Айкына Конурова.

Он также озвучил перспективы партии, заключающиеся в развитии социализма, в том числе и продвижении идей техносоциализма, требующего повышения транспарентности государственных органов, доступности информации и демократизации процессов взаимоотношений между государством и обществом.

Заручившись таким образом "поддержкой широких слоёв общества", партия надеется преодолеть 7%-ный барьер, необходимый для попадания в парламент. На президентских выборах кандидат от КНПК Жамбыл Ахметбеков набрал менее двух процентов и с большим отрывом отстал от второго кандидата - Амиржана Косанова, который широко использовал в избирательной кампании националистические лозунги.

"Согласен, название "коммунистическая" ограничивало людей, вызывало сомнения, теперь еще больше сторонников будет у партии", - подобные комментарии оказались не редкими под известием об отказе "народных коммунистов" от классовой борьбы.

Однако звучат и голоса недовольных самоуправством: "Как съезд принял такое решение без решений первичных организаций? Депутаты съезда получили такое одобрение? Очень много вопросов по такому повороту событий".

Названия и вопросы истории, возможно, сейчас действительно не самые главные проблемы для казахстанского общества, но и проблемы действующей рыночной системы, как показывает опрос, проведённый самой же КНПК, действительно заботят жителей страны.

Сможет ли партия, отказавшись от подхода, подразумевающего классовую борьбу, действительно двигаться к решению этих проблем, а не ограничиться благопожеланиями и имитацией существования левой повестки - вопрос открытый.

Член ЦК КПРФ Сергей Обухов в беседе с Накануне.RU отметил, что КНПК — не единственная коммунистическая партия в Казахстане. "Это компартия, которая сочла возможным перестроиться и подстроиться под те требования, которые выдвигали власти. Думаю, начав подстраиваться под одни требования, они пойдут и дальше. Это путь в один конец. Мировой опыт показывает, что это ничем хорошим для компартий не заканчивается, но это их выбор", - подчеркнул политик.

Стоит отметить, что КПРФ так же как и КНПК часто упрекают в переходе фактически к идеям социал-демократии. Однако Сергей Обухов подчеркнул, что социал-демократизация — это согласие с незыблемостью установленного миропорядка и эксплуатацией человека человеком. Поэтому ни программно, ни политически КПРФ на это не пойдёт.