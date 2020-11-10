СМИ: обсудить поправки ЦИКа к избирательному законодательству до конца года не удастся

10 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
(2019) | Фото: cikrf.ru

СМИ: обсудить поправки ЦИКа к избирательному законодательству до конца года не удастся

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о своих предложениях по изменению избирательного законодательства страны, которые она выдвинула на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным.

Однако, рабочая группа при Администрации президента, на которой должны предварительно рассматриваться данные поправки, до конца 2020 года уже вряд ли соберется. В последний заседание состоялось в феврале 2019 года.

Точную причину очередной отсрочки мероприятия не известна. Это может быть вызвано эпидемий коронавируса, или отсутствием значительного повода для новых заседаний, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, "день тишины" на выборах в Госдуму 2021 года, скорее всего, будет перенесен с субботы на четверг. Об этом сообщил источник, близкий к Администрации президента. Это означает, что решение о трехдневном голосовании на этих выборах уже принято, хотя против него выступают парламентская оппозиция и Общественная палата Москвы.

Последнее слово остается за ЦИК России, который пока считает обсуждение этого вопроса преждевременным. Эксперты считают, что трехдневное голосование выгодно власти, но ее должна больше интересовать угроза легитимности выборов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: обсудить поправки ЦИКа к избирательному законодательству до конца года не удастся

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЦИК, голосование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети