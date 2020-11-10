СМИ: обсудить поправки ЦИКа к избирательному законодательству до конца года не удастся

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о своих предложениях по изменению избирательного законодательства страны, которые она выдвинула на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным.

Однако, рабочая группа при Администрации президента, на которой должны предварительно рассматриваться данные поправки, до конца 2020 года уже вряд ли соберется. В последний заседание состоялось в феврале 2019 года.

Точную причину очередной отсрочки мероприятия не известна. Это может быть вызвано эпидемий коронавируса, или отсутствием значительного повода для новых заседаний, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, "день тишины" на выборах в Госдуму 2021 года, скорее всего, будет перенесен с субботы на четверг. Об этом сообщил источник, близкий к Администрации президента. Это означает, что решение о трехдневном голосовании на этих выборах уже принято, хотя против него выступают парламентская оппозиция и Общественная палата Москвы.

Последнее слово остается за ЦИК России, который пока считает обсуждение этого вопроса преждевременным. Эксперты считают, что трехдневное голосование выгодно власти, но ее должна больше интересовать угроза легитимности выборов.