28 Октября 2020
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Общество За рубежом
протесты в Италии (2020) | Фото: iz.ru

В Италии начались протесты из-за новых мер против COVID-19: полиция применила водометы

В Риме полиция пресекла попытку устроить массовые беспорядки в ходе протестов против новых ограничений в связи с COVID-19.

Погромы попытались начать, предположительно, члены ультраправой партии Forza Nuova на площади Пьяцца дель Пополо.

Сообщается, что полиция применила водометы для разгона протестующих, задержаны 12 человек.

Акции против введения новых ограничительных мер в связи с пандемией проходят в разных городах Италии уже несколько дней.

Нововведения связаны с организацией работы государственных учреждений, предприятий общественного питания и школ. Они направлены на то, чтобы ограничить скопление людей в помещениях и на открытом воздухе.

Как отмечает Regnum, мирные протесты перерастают в беспорядки после того, как к ним подключаются радикалы.

Ранее 28 человек были задержаны в Милане. В митинге участвовали несколько сотен человек, в основном молодежь.

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В Италии начались протесты из-за новых мер против COVID-19: полиция применила водометы

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Теги: италия, коронавирус, протесты



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