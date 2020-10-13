Госдума приняла в первом чтении президентский закон "О правительстве"

Госдума сегодня рассматривает три президентских законопроекта – федеральные конституционные законы "О правительстве", "О прокуратуре" и "О Конституционном суде". Для принятия конституционного законопроекта требуется не менее 300 голосов.

Законопроект "О правительстве" был принят 349 голосами – его не поддержали только коммунисты. Как сообщил глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, можно было бы внести поправки в действующий закон о правительстве, но их было так много, что написали новый. Он учитывает изменения, которые раньше были приняты в Конституцию РФ.

Закон устанавливает правила формирования, работы и отставки правительства.

"Президент осуществляет общее руководство правительством, председатель – возглавляет, организует работу, несет персональную ответственность перед президентом. Президент лично руководит силовым блоком, остальным – премьер-министр. Президент может отправить правительство в отставку или – без роспуска кабинета – председателя или любого члена правительства отдельно. Формирование правительства: из несилового блока министры назначаются президентом после одобрения Госдумой. Кандидатов Госдума должна рассмотреть в течение одной недели. В случае трехкратного отклонения Госдумой кандидатуры премьер-министра президент вправе назначить его своим решением. Министров из силового блока президент назначает после консультаций с СФ", - перечислил Крашенинников некоторые пункты закона.

Повторное недоверие Госдумы правительству, вынесенное в течение месяца, обязывает президента отправить правительство в отставку.

"Выиграет общество, потому что человек, который будет отвечать за конкретную отрасль, будет выходить и выступать тут. Мы будем знать его, будем спрашивать, он пройдет горнило комитетов и фракций", - заявил Крашенинников.

Некоторые формулировки главы комитета, впрочем, вызывают вопросы: "определенная логика есть в том, что СФ занимается назначением министров силового блока", "руководство силовыми ведомствами осуществляет непосредственно президент, и это, по-моему, большой плюс".

В КПРФ выразили недовольство тем, что правительство не обязано действовать в соответствии с принципом стратегического планирования, цели и задачи правительства не контролирует и не назначает парламент. Также коммунистов не устраивает, что часть министров находится в прямом подчинении президенту, они также предложили предоставить возможность отправлять министров в отставку Госдуме.

В "Справедливой России" предложили ко второму чтению уточнить формулировки. "Целесообразно дать само определение "правительства" и "исполнительной власти", - считают справедливоросы.