04 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2004) | Фото

В Губахе хирурги согласились с тем, что их зарплата адекватна

В губахинском филиале городской клинической больницы №4 состоялась рабочая встреча сотрудников хирургического отделения с представителями краевого минздрава, администрации больницы, городской прокуратуры, независимого профсоюза работников здравоохранения "Альянс врачей".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава, участники встречи обсудили зарплаты хирургов и соответствие заработной платы фактической нагрузке на работника.

По словам исполняющего обязанности главврача ГКБ №4 Юрия Васильева, все хирурги работают более чем на одну ставку, добровольно оформив заявления на внутренние совместительство. За все дежурства и совмещения они получают соответствующую оплату. В то же время, как объяснил заместитель главного врача по хирургии ГКБ№4, председатель пермского краевого общества хирургов, профессор Владимир Самарцев, количество выполняемых операций в отделении в год ниже средних показателей про Пермскому края в два раза. В круглосуточном стационаре за хирургами закреплено в среднем 12 пациентов, что соответствует норме на одну ставку хирурга в Прикамье.

Администрация больницы сочла зарплату хирургов адекватной. Сотрудники с этим мнением согласились. Прокурор Губахи Валерий Безруких заявил, что по итогам встречи будет принято решение и доведено до коллектива.

О своем участии в "итальянской" забастовке хирурги Губахи сообщили 6 сентября. В видеоролике, размещенном на сайте организации "Альянс врачей" хирург сообщил, что после того, как губахинскую больницу присоединили к пермской горбольнице №4 "условия труда стали невыносимыми". Сообщалось, что помимо пациентов из Губахи врачи принимают больных из Кизела и Гремячинска, а потому приходится работать на две - три ставки.

Напомним, ранее "итальянскую забастовку" объявили врачи-травматологи и неонатологи пермской городской больницы №6. Медики заявили, что отказываются от переработок и совместительства, которые, по их словам, не оплачиваются в должном размере. Краевая прокуратура поручила коллегам в Орджоникидзевском районе выехать на место и разобраться в ситуации с правовой точки зрения. Кроме того, прокуроры оценят, как повлияла "забастовка" на качество и объемы оказания медпомощи в больнице. Позже в региональном минздраве заявили, что информация о начавшейся забастовке не соответствует действительности: больница работает в штатном режиме, медпомощь пациентам оказывается в полном объеме. Сегодня появилась информация, что к "забастовке" присоединились медсестры.

Кроме того, ранее голодовкой угрожали врачи губахинской "Скорой помощи" из-за якобы неправомерных действий руководства при увольнении сотрудников для перевода их из одного юридического учреждения в другое. Ситуация находится на контроле у краевого минздрава.

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В Губахе хирурги согласились с тем, что их зарплата адекватна

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Теги: зарплата, хирурги, врачи, итальянская забастовка



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