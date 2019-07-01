Антипинский НПЗ пытается добиться уменьшения размера исполнительного сбора

"Антипинский нефтеперерабатывающий завод" пытается добиться уменьшения размера исполнительного сбора или освобождения от его взыскания, передает корреспондент Накануне.RU.

Предприятие подало ходатайство в арбитражный суд Тюменской области к Межрайонному отделу по особым исполнительным производствам УФССП по Тюменской области. Как следует из картотеки дел, иск был зарегистрирован 28 июня. Всего в отношении АНПЗ открыто пять производств. Общая сумма исков составляет 382,5 млн руб.

Напомним, в июле состоятся слушания дела о банкротстве Антипинского НПЗ, иск подал сам завод, долги предприятия оцениваются в 346 млрд руб. Собственником 80% АНПЗ является совместное предприятие Сбербанка и азербайджанской SOCAR, еще 20% принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.

В суд поданы иски о взыскании долгов с других компаний группы "Новый поток". Среди ответчиков - проходящий процедуру банкротства Антипинский НПЗ.