25 Сентября 2020
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увольнение сокращение кризис (2008) | Фото: www.audit-it.ru

В "Ямалкоммунэнерго" прокомментировали информацию о сокращении штата

В "Ямалкоммунэнерго" прокомментировали обращение от сотрудников филиала компании в Тазовском районе, пожаловавшихся на масштабное и необоснованное сокращение штатов, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации ресурсоснабжающей организации, планируется сократить 2,43% работников от общей численности персонала "Ямалкоммунэнерго". Согласно коллективному договору организации, массовым увольнение будет считаться при сокращении более 5% работников одновременно.

Необходимость сокращения штата в филиале компании объясняют тем, что резервные источники (ДЭС) в Тазовском и Гыде передаются по договорам ремонтно-эксплуатационного управления на обслуживание подрядным организациям без обслуживающего персонала.

Уволить планируется 15 человек. Перевод на другие должности невозможен из-за отсутствия вакансий, а также из-за того, что квалификация работников узкой направленности, что затрудняет перевод или прием работников внутри филиала на период отсутствия основных работников.

В "Ямалкоммунэнерго" подчеркивают, что работникам будут выплачены все положенные вознаграждения и компенсации.

Напомним, на сокращение работники ресурсоснабжающей компании пожаловались депутату окружного парламента Ивану Вершинину. Парламентарий пообещал направить необходимые запросы в надзорные инстанции с поручением проверить факты, указанные в обращении, а также провести личную встречу с сокращаемым персоналом.

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В "Ямалкоммунэнерго" прокомментировали информацию о сокращении штата

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Теги: сокращение, ямалкомунэнерго, работники



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