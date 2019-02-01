Исследователи истории дятловцев надеются, что архивы по делу рассекретят

Глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич уверен, что возобновление расследования дела о гибели туристов позволит, наконец, узнать, что же стало причиной трагедии, передаёт корреспондент Накануне.RU

Кунцевич заявил Накануне.RU, что "этого ждали 60 лет".

"Для меня это очень радостная весть: все ждём истину. Вот говорят, что прошло много лет. А царская семья? 100 лет прошло, всё равно расследовали. Возобновление расследования позволит нам зайти в секретный архив. Нам важна истина", - сказал Кунцевич.

Он добавил, что сейчас находится в Москве на одном из федеральных каналов, где вот-вот начнётся съёмка программы о трагедии.

Напомним, прокуратура намерена установить причину смерти туристов из группы Игоря Дятлова, погибших в горах во время похода на север Свердловской области. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью для канала надзорного ведомства. По его словам, из примерно 75 версий прокуроры отобрали три, которые показались им наиболее вероятными. Все они связаны с погодными явлениями - лавина, ураган и "снежная доска".

В марте группа следователей намерена посетить перевал, чтобы провести экспертизы на местности. Также Куренной анонсировал медицинские экспертизы, которые позволят сделать окончательные выводы о травмах на телах погибших туристов. Представитель надзорного ведомства подчеркнул, что криминальные версии не рассматриваются.