12 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
доллары, евро (2015) | Фото: trkterra.ru

Сложные схемы финансирования Ходорковским помогают "Новой газете" избежать статуса иноагента

«Новая газета» называет себя независимым СМИ, бюджет которого формируется из источников, не оказывающих влияния на его редакционную политику. Однако расследование ФАН показало, что это далеко не так.

Главред издания Дмитрий Муратов попался на публикации фейков и заказных материалов. Человек, длительное время сотрудничавший с «Новой», рассказал ФАН много интересного про внутреннюю кухню этого издания. Мужчина признался, что «Новая» часто публикует заказные материалы, а крупнейшим клиентом этого СМИ является Михаил Ходорковский.

Михаил Ходорковский(2016)|Фото: interfax.ru

Сотрудники ФАН лично задали Муратову вопрос о деньгах Ходорковского во время его стрима на Ютубе. Главред «Новой» заявил, что никогда не получал денег от этого олигарха, но был бы не против, если б Ходорковский их дал. Он признался, что в последний раз виделся с олигархом этим летом, когда навещал его отца Бориса Моисеевича. Муратов также подчеркнул, что если бы «Новую» финансировали из-за рубежа, ее бы сразу признали иноагентом.

Между тем, именно летом был пик протестной деятельности в России, стало быть, нашлись средства для финансирования издания. Кроме того, если Муратов навещает отца Ходорковского, это говорит о том, что между ним и семьей олигарха тесные дружеские связи. Очевидно, что Муратов, захвативший власть в НГ, стремится избежать получения денег на счет напрямую от Ходорковского. Чтобы «Новую» не признали иноагентом, должны быть использованы теневые схемы.

Известно, что финансируемые из-за рубежа российские либералы и оппозиционные СМИ стараются скрывать, когда, от кого и сколько средств они получают. Финансовая помощь реализуется через премии, фонды и организации, которые подконтрольны Западу. Они с готовностью выдают деньги оппозиционерам и либеральным СМИ под любым предлогом, чтобы реализовывать задачи Ходорковского и других вредителей. Олигарх стремится расшатать ситуацию в РФ, чтобы потом захватить власть. В дестабилизации ситуации в стране ему помогают такие люди, как Муратов.

Главред «Новой» опасается лично посещать НКО и фонды Ходорковского, чтобы избежать огласки. Связующим звеном между НГ и олигархом является журналист Денис Коротков. Сотрудник «Новой» реализовал много проектов Ходорковского и неоднократно получал от него солидные премии. Коротков получает от олигарха инструкции и средства для деятельности «Новой газеты». Он выполняет роль связного между Ходорковским и Муратовым.

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Сложные схемы финансирования Ходорковским помогают "Новой газете" избежать статуса иноагента

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Теги: новая газета, муратов, ходорковский, денис коротков, иноагент



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