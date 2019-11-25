11 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
Денис Шальных (2019) | Фото: Instagram

Сына актрисы Елены Яковлевой избили, когда он захотел избавиться от татуировок на лице

Сына известной актрисы Елены Яковлевой ("Интердевочка", "Каменская") избили из-за татуировок на лице.

Ранее 27-летний Денис Шальных решил избавиться от татуировок на лице, болезненный и неэстетичный процесс его избавления от рисунков появился в аккаунте одной из столичных клиник.

Оказалось, что сообщество таких же, как Денис – с татуировками на лице – очень негативно воспринимает публичный отказ от своих "идеалов". Шальных сообщил в Instagram, что его избил кто-то из "комьюнити".

Денис Шальных|Фото: Instagram

"Сначала ему начали писать угрозы в Instagram, а потом такие же татуированные и вовсе подкараулили его недалеко от дома. Обступили, кричали, что он предает семью, как он посмел оскорбить культуру и зачем сводит с лица рисунки! Слово за слово, конечно, с агрессивной толпой мирный разговор у Дена не сложился. Досталось ему порядком, глаз заплыл, надеется, что нет сотрясения мозга", — цитирует "СтарХит" человека из окружении парня.

Сейчас Денис восстанавливается после нападения. Он намерен и дальше удалять рисунки с лица.

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Сына актрисы Елены Яковлевой избили, когда он захотел избавиться от татуировок на лице

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Теги: денис шальных, татуировка на лице, избиение



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