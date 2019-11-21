07 Сентября 2020
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флаги России и Китая (2018) | Фото: to-ros.info

Путин похвалил китайскую экономику за "уникальный симбиоз" между планированием и рынком

Президент РФ Владимир Путин назвал развитие китайской экономики "уникальным явлением". Кроме того, по мнению главы государства, китайская экономика работает эффективнее, чем другие крупные экономики, в том числе и американская.

Как сообщает ТАСС, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовёт!", Владимир Путин предположил, что именно эта ситуация, а не диспаритет в торговом балансе вызывает озабоченность в США и объясняет вводимые против Китая ограничения.

Также российский президент отметил "уникальный симбиоз, который удалось создать китайскому руководству, между централизованным планированием и рыночной экономикой на уровне экономических операторов".

В китайской прессе обратили внимание на эту речь Владимира Путина и параллельно привели показатели развития российской экономики. В частности "Синьхуа" сообщает, что ВВП России вырос на 2,3% в прошлом году и на 1,1% в первые три квартала этого года. По данным Минэкономразвития России, экономический рост в России заметно ускорился во второй половине этого года.

Путин заявил, что уровень безработицы в России снижается, а уровень безработицы составил 4,6% с января по сентябрь этого года. Кроме того, темпы снижения инфляции в России быстрее, чем ожидалось, и текущий уровень инфляции составляет 3,6%, который, как ожидается, снизится до 3% или даже ниже в начале следующего года.

Напомним, однако, что с данными статистики об экономическом росте согласны не все отечественные экономисты.

В самом Китае рост ВВП остаётся самым низким с момента начала политики открытости и реформ, но, тем не менее, за третий квартал текущего этого года он достиг 6%.

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Путин похвалил китайскую экономику за "уникальный симбиоз" между планированием и рынком

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Теги: Путин, экономика, симбиоз, рынок, план



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