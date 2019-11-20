На Среднем Урале прошел турнир по тхэквондо "Русский воин", посвященный погибшим силовикам

Во дворце спорта Краснотурьинска состоялось открытое первенство по тхэквондо "Русский воин", посвященное памяти сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга. Мероприятие проходило в рамках всероссийской профилактической акции "Нет ненависти и вражде", направленной против проявлений экстремизма и вовлечения молодежи в противоправную деятельность.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, турнир собрал 115 детей в возрасте от 5 лет и выше. На соревнования приехали лучшие бойцы Среднего Урала, Москвы и ХМАО. Торжественная часть по традиции началась с парада участников под звуки марша, колонну возглавлял главный судья Артем Коваль. Далее выступили группа барабанщиц "Славянка", воспитанники детской хореографической школы и дуэт танцевального коллектива. Чтобы люди помнили и чтили павших героев из системы МВД, был продемонстрирован видеоролик с их портретами, а юная певица Мария исполнила песню "Верните память". Присутствующие почтили защитников Отечества минутой молчания, а родным погибших вручили памятные подарки.

Открыли турнир руководитель управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Краснотурьинска Игорь Дубовиков и заместитель начальника центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области полковник полиции Алексей Киселев. В ходе упорной борьбы сильнейшей в общекомандном зачете оказалась сборная ХМАО-Югры, второе место досталось хозяевам – сборной Краснотурьинска-Карпинска, а замкнула тройку призеров команда из поселка городского типа Белоярский.

"Впечатления на высшем уровне, не ожидал, что займу призовое место, приехал из Екатеринбурга. Положительных эмоций масса. Огромное спасибо организаторам за хороший прием. Полностью поддерживаю акцию МВД против экстремизма, мое мнение - молодым людям надо заниматься спортом с самого детства, вместо того, чтобы ходить по дворам и устраивать хулиганские выходки", - поделился один из награжденных.

По словам полковника Киселева, у руководства ГУ МВД области профилактическая работа с молодежью по недопущению ее втягивания в противоправную деятельность находится на особом контроле, и спорт играет очень большое значение.

"По сведениям специалистов, ежегодно в нашей области порядка 90% лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности, составляет молодежь в возрасте до 30 лет. В этом плане сложно переоценить важность подобных мероприятий, направленных на отвлечение подрастающего поколения от улицы. От качества профилактической работы зависит будущее нашей страны. И это не пустые слова для тех, кто понимает, о чем идет речь. В целом, турнир прошел достойно. Травм участников и спортивных нарушений не допущено. Праздник удался", - резюмировал Валерий Горелых.