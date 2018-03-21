Депутаты Тюменской областной думы хотят обязать ВИЧ-инфицированных родителей обследовать и лечить своих детей

Депутаты Тюменской областной думы предлагают внести на рассмотрение в Госдуму изменения в федеральный закон о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции в РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, особую тревогу на сегодняшний день вызывают случаи отказа ВИЧ-инфицированных родителей от освидетельствования своих детей на ВИЧ-инфекцию, или от лечения ВИЧ-инфицированных детей. В результате здоровью ребенка наносится непоправимый вред.

Проект закона предлагает расширить перечень лиц, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на наличие ВИЧ-инфекции, включив в него детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей. Кроме того, законопроектом предлагается установить обязанность ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних проходить лечение.

"При отказе одного из родителей либо иного законного представителя ВИЧ-инфицированного несовершеннолетнего от лечения ВИЧ-инфекции, необходимого ему по состоянию здоровья, специализированная медицинская организация, в которой ВИЧ-инфицированный несовершеннолетний находится под диспансерным наблюдением, имеет право обратиться в суд для защиты интересов такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Проект закона будет рассмотрен на завтрашнем заседании комитета по социальной политике Тюменской областной думы.