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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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Новости
21.03.2018 16:15 Мск (18:15 Екб)
политика | Тюменская область
В Тюмени вскрылся факт срыва реконструкции важного соцобъекта на 150 млн рублей
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Комитет по бюджету тюменской городской думы (2018) | Фото: Накануне.RU

Скандальная информация была обнародована во время заседания комиссии по бюджету, налогам и финансам в Тюменской городской думе. Как передает корреспондент Накануне.RU, в городе уже год не могут ввести в строй поликлинику, на реконструкцию которой было выделено более 150 млн руб., и дело рискует затянуться еще на неопределенный срок. Депутаты в ярости, а чиновники разводят руками: "Виноват подрядчик".

Вскрыл вопиющею ситуацию депутат от "Единой России" Юрий Коновалов, который, несмотря на партийность, нередко на заседаниях думы поднимает неудобные вопросы для чиновников. Он поинтересовался, когда будет закончена реконструкция "Городской поликлиники №14" по адресу улица Пермякова, 76, так как, по его информации, из-за ухода подрядчика в прошлом году "объект был практически завален". В итоге здание простояло без ремонта почти год, а новый тендер еще даже не объявлен и "его перспектива туманна".

"Когда жители получат поликлинику?" - возмутился народный избранник.

депутат Тюменской городской думы Юрий Коновалов(2018)|Фото: Накануне.RU

Ответ пришлось держать директору департамента имущественных отношений администрации Тюмени Елене Уляшевой. Чиновница откровенно ответила, что сожалеет о допущенной ситуации, посетовав на 44-ый федеральный закон, который не позволяет мэрии самим выбирать подрядчиков.

"Мы будем стараться сагитировать таких подрядчиков, которые могут вывести такой крупный контракт, - пообещала Уляшева. - Это первый раз такой глобальный срыв контракта на социальном объекте. За четыре года моей работы такого еще не было".

Директор департамента имущественных отношений Тюмени Елена Уляшева(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что, согласно информации на сайте государственных закупок, тендер на реконструкцию медицинского учреждения был объявлен еще в конце октября 2016 года. Тогда, судя по документам, победила малоизвестная в городе компания ООО "Дизайн-2000", предложив за свои услуги 152,8 млн руб. Заказчиком выступало МКУ "Тюменское городское имущественное казначейство".

При этом чиновники не спешат называть сроки окончания работ, и сдача объекта рискует затянуться. В настоящий момент объявлен конкурс на повторную оценку стоимости работ - с 2016 года строительные материалы и услуги подорожали. Сама переоценка также несет дополнительные траты: еще более 200 тыс. руб.

В связи с этим депутат-"единоросс" Коновалов раскритиковал городское казначейство, пояснив, что его штат в виде заместителей сильно раздут, а в самом ведомстве царит "хаос", из-за которого постоянно "идут опоздания по контрактам".

"Пример 14-ой поликлиники должен быть рассмотрен на высшем уровне: нужно посмотреть, кто и как выигрывал аукцион и кто контролировал подрядчика, на которого сейчас пытаются свалить всю вину", - потребовал депутат и напомнил чиновникам, что "люди ждут эту поликлинику".

Другие новости по темам: Юрий Коновалов, Елене Уляшевой, 44 федеральный закон
21.03.2018 16:15 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
18:15 Екб


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В Тюмени вскрылся факт срыва реконструкции важного соцобъекта на 150 млн рублей
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