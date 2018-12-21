В новогоднюю ночь центр Перми перекроют, а у ледового городка запретят парковать машины

В Перми в новогоднюю ночь будет изменено движение автотранспорта в районе Театра-Театра, где будет работать главный ледовый городок города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

По информации мэрии, с 21.30 31 декабря и до 5.00 1 января будет перекрыто движение транспорта на ул. Ленина от ул. Попова до Крисанова.

Также движение транспорта ограничат на ул. Борчанинова от ул. Петропавловская до ул. Пермская. С 22.00 и до 5.00 на этом же участке будет ограничено движение трамваев.

Кроме того, 30 декабря с 23.00 и до 5.00 1 января будет запрещена парковка автомобилей на участке ул. Ленина от ул. Кирсанова до Попова, на участке ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до у. Пермской. На нечетной стороне улицы Петропавловской на участке от ул. Крисанова до ул. Попова. В мэрии предупреждают, что на указанных участках дороги будут работать эвакуаторы.