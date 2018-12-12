В храме Тернопольской области подрались конкуренты-раскольники, сломав ребра "священнику"

В селе Винятинцы Тернопольской области Украины, в храме Успения Пресвятой Богородицы, прямо во время службы произошла драка, в результате которой раскольники-филаретовцы при участии своих "священников" подрались со "священниками" из организации автокефалов. Сломанные ребра, порванные рубашки, рясы, сорванные кресты и пролитая кровь стали итогом этого "архиерейского" визита к филаретовцам, говорится в сюжете ТСН.

Поводом для драки стало то, что в храм, который два месяца назад перешел от автокефалов к филаретовцам, пришел "архиепископ" автокефалов Тихон Петранюк и прямо во время службы стал зачитывать указ, что "настоятель" храма Иван Бойко отныне запрещен в служении.

Прихожане возмутились и вытолкали Петранюка за дверь. Тому удалось-таки прорваться в храм и продолжить свое дело. Петранюк со свитой своих "священнников" набросился на Бойко и затащил его за алтарь, выбив дверь в иконостасе. Тогда прихожане с кулаками набросились на настойчивого "владыку". Однако "архиерей" оказался не робкого десятка и с такой силой огрел посохом по голове одного из прихожан, что палка переломилась пополам. Правда, в его "епархии" это отрицают, заявляя, что посох сломали предатели-прихожане.

По итогам такого "визита" Бойко попал больницу с сотрясением головного мозга и переломанными ребрами. Пострадавший подал в ГУ ЧП Тернопольской области заявление о нанесении ему телесных повреждений.

Василий Божакивский из автокефалов утверждает, что Бойко прелюбодействует.

"На камеру все это снято, где его любовница говорит, что действительно совершала прелюбодеяние со "священником" Иваном Бойко", - сказал Божакивский.

Прихожане считают это клеветой. Сам Бойко жалуется, что едва поднимается с кровати и у него болит голова от удара о стену.

"Владыка" Тихон сорвал с меня крест священнический, у меня сегодня боли сильные. Он сказал: я тебя убью", - утверждает Бойко.

Он считает это местью за то, что он перешел от автокефалов к филаретовцам.

Напомним, 15 декабря эти две раскольнические организации будут объединяться в одну "незалежную церковь".