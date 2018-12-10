Денисенко-Филарет пригрозил Варфоломею не признать результаты "объединительного собора" раскольников

10 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Назад в 90-е? Доходы россиян уходят на продукты

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Религия В бывшем СССР За рубежом Украина

Денисенко-Филарет пригрозил Варфоломею не признать результаты "объединительного собора" раскольников

Многолетний лидер украинского церковного раскола Михаил Денисенко (бывший митрополит Филарет) заявил, что не приемлет требований Константинопольского патриарха Варфоломея о процедуре "объединительного собора" раскольников по созданию их "незалежной церкви". Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте также:

Денисенко заявил о двух важных разногласиях с Фанаром. Его организация настаивает на том, что "собор" должен быть исключительно "архиерейским", в то время как в Стамбуле настаивают на участии в нем священников и мирян. Кроме того, Денисенко настаивает на открытом голосовании, Фанар - на закрытом.

Позиция Денисенко понятна: его подчиненные составляют подавляющее большинство раскольников. Ранее он заявлял, что на "соборе" будет около 40 его "архиереев" и только около 12 - от "автокефалов". В этих условиях, тем более при открытом голосовании, его победа становится неизбежной. Фанар же, соблюдая видимость объединительного характера мероприятия и завлекая духовенство канонической УПЦ, предлагает им взять с собой священников и мирян, чтобы увеличить свое представительство, т.е. по существу пытается подкупить. Также Фанар заинтересован поставить главой новой организации для придания ей легитимности кого-то из канонической УПЦ.

Однако Денисенко пригрозил не принять результаты "собора" на условиях Фанара.

"От нас зависит, примем ли мы то, что нам будут предлагать, или не примем. Если все будет полезно нам, мы примем. Если нет - мы просто не проголосуем и отвергнем", - сказал он.

Отметим, что с того момента как 11 октября Фанар принял к себе раскольников и заявил о создании их "незалежной церкви", в СМИ несколько раз появлялись сообщения, что Денисенко отказался от руководства ею в обмен на определенные привилегии. При этом каждый раз в его сообществе опровергали эти сведения, а амбиции Денисенко указывают скорее на то, что он стремится возглавить "незалежную церковь".

На днях он заявил, что "до смерти будет патриархом". "И никто этой благодати не снимет", – сказал он.

Главный редактор греческого сайта Orthodoxia.info Андреас Лударос отмечает, что Денисенко недовольны на Фанаре в преддверии "собора".

"Это историческое событие омрачается настойчивостью бывшего Киевского митрополита Филарета (του μητροπολίτη πρώην Κιέβου Φιλάρετου), который мало того что продолжает именовать себя патриархом и председателем синода (которого на самом деле нет), но, кроме того, желает контролировать происходящее", - написал Лударос.

Он подчеркивает, что условия, которые диктует Денисенко, "выглядят как попытка контролировать и сам процесс, и выборщиков, чтобы в итоге получить то, чего жаждет кир Филарет (κ. Φιλάρετος)".

Журналист и общественный деятель Сергей Чапнин написал в Facebook, что критическая публикация на Orthodoxia.info - "это еще один сигнал крайнего недовольства из Константинопольского патриархата, который митрополит Филарет (Денисенко) скорее всего опять проигнорирует".

Напомним, "объединительный собор" украинских раскольников состоится 15 декабря в принадлежащем государству храме Святой Софии в Киеве. Каноническая УПЦ не будет принимать в нем участия и считает его незаконным собранием, не имеющем никакой канонической силы. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал, что создаваемая властью "поместная церковь" - это политическая организация.

Михаил Денисенко, Филарет, раскол, церковь(2017)|Фото: cerkva.info

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Денисенко-Филарет пригрозил Варфоломею не признать результаты "объединительного собора" раскольников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, церковь, Филарет, УПЦ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 908

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети