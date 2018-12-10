Денисенко-Филарет пригрозил Варфоломею не признать результаты "объединительного собора" раскольников

Многолетний лидер украинского церковного раскола Михаил Денисенко (бывший митрополит Филарет) заявил, что не приемлет требований Константинопольского патриарха Варфоломея о процедуре "объединительного собора" раскольников по созданию их "незалежной церкви". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Денисенко заявил о двух важных разногласиях с Фанаром. Его организация настаивает на том, что "собор" должен быть исключительно "архиерейским", в то время как в Стамбуле настаивают на участии в нем священников и мирян. Кроме того, Денисенко настаивает на открытом голосовании, Фанар - на закрытом.

Позиция Денисенко понятна: его подчиненные составляют подавляющее большинство раскольников. Ранее он заявлял, что на "соборе" будет около 40 его "архиереев" и только около 12 - от "автокефалов". В этих условиях, тем более при открытом голосовании, его победа становится неизбежной. Фанар же, соблюдая видимость объединительного характера мероприятия и завлекая духовенство канонической УПЦ, предлагает им взять с собой священников и мирян, чтобы увеличить свое представительство, т.е. по существу пытается подкупить. Также Фанар заинтересован поставить главой новой организации для придания ей легитимности кого-то из канонической УПЦ.

Однако Денисенко пригрозил не принять результаты "собора" на условиях Фанара.

"От нас зависит, примем ли мы то, что нам будут предлагать, или не примем. Если все будет полезно нам, мы примем. Если нет - мы просто не проголосуем и отвергнем", - сказал он.

Отметим, что с того момента как 11 октября Фанар принял к себе раскольников и заявил о создании их "незалежной церкви", в СМИ несколько раз появлялись сообщения, что Денисенко отказался от руководства ею в обмен на определенные привилегии. При этом каждый раз в его сообществе опровергали эти сведения, а амбиции Денисенко указывают скорее на то, что он стремится возглавить "незалежную церковь".

На днях он заявил, что "до смерти будет патриархом". "И никто этой благодати не снимет", – сказал он.

Главный редактор греческого сайта Orthodoxia.info Андреас Лударос отмечает, что Денисенко недовольны на Фанаре в преддверии "собора".

"Это историческое событие омрачается настойчивостью бывшего Киевского митрополита Филарета (του μητροπολίτη πρώην Κιέβου Φιλάρετου), который мало того что продолжает именовать себя патриархом и председателем синода (которого на самом деле нет), но, кроме того, желает контролировать происходящее", - написал Лударос.

Он подчеркивает, что условия, которые диктует Денисенко, "выглядят как попытка контролировать и сам процесс, и выборщиков, чтобы в итоге получить то, чего жаждет кир Филарет (κ. Φιλάρετος)".

Журналист и общественный деятель Сергей Чапнин написал в Facebook, что критическая публикация на Orthodoxia.info - "это еще один сигнал крайнего недовольства из Константинопольского патриархата, который митрополит Филарет (Денисенко) скорее всего опять проигнорирует".

Напомним, "объединительный собор" украинских раскольников состоится 15 декабря в принадлежащем государству храме Святой Софии в Киеве. Каноническая УПЦ не будет принимать в нем участия и считает его незаконным собранием, не имеющем никакой канонической силы. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал, что создаваемая властью "поместная церковь" - это политическая организация.