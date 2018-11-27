27 Ноября 2018
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Общество Курганская область

"Это неподъемная сумма для бюджета". На приобретение новых машин для уборки улиц Кургана нужно 600 млн рублей

Руководитель администрации Кургана назвал сумму, которой не хватает Кургану для качественной уборки городских улиц от снега, передает корреспондент Накануне.RU.

Сити-менеджер отправился в вечерний рейд по Кургану, чтобы лично проконтролировать качество уборки проезжих частей и тротуаров. По словам Потапова, техника, которая работает сегодня, сильно изношена, а на покупку новой у бюджета нет денег.

"На сегодняшний день в Кургане необходимо 145 единиц техники, а у нас на уборку города сейчас мы можем вывести 56 единиц. Из них 32 единицы имеют износ 90-99%. Техника была куплена до 2000-х годов. Вы сами понимаете уровень этой техники. В 2017 году, зная эту ситуацию, мною было принято решение о приобретении техники для МУП "Специализированное дорожное предприятие". Мы купили 15 единиц", - отметил Андрей Потапов.

По его словам, чтобы закупить технику в достаточном количестве, нужно 600 млн рублей.

"Это очень большая сумма для бюджета, фактически неподъемная. В настоящий момент мы прорабатываем вопрос покупки техники в лизинг, но даже при лучшем стечении обстоятельств эта техника придет в Курган не раньше марта 2019 года", - сказал сити-менеджер.

Андрей Потапов также отметил, что износ техники сильно влияет на быстроту вывоза снега с городских улиц.

Андрей Потапов(2018)|Фото:Накануне.RU

"На вывоз снега сейчас у нас задействовано 6 "КаМазов" грузоподъемностью 14 тонн. Из них 5 имеют износ 95%, и только один новый. Это сказывается на скорости, на оперативности вывоза снега. Чтобы вывезти снег из центра города, нужно проехать 24 км. И обратно вернуться - еще 24 км. Каждая машина делает за ночь 8-12 поездок туда-обратно", - отметил руководитель курганской администрации.

Сити-менеджер обозначил еще одну проблему, из-за которой часто у дорожников возникают определенные сложности.

"Водители оставляют машины на проезжей части, это мешает уборке города. В конечном итоге получается, что техника объезжает автомобили, и остаются неубранные места. Если стоят запрещающие знаки - в этих местах работаю эвакуаторы. Там, где, к сожалению, знаков нет, мы привлекаем ГИБДД, но не всегда наши автолюбители откликаются на просьбу убрать машину", - сказал Потапов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в минувший понедельник глава Зауралья Вадим Шумков отправил Потапова контролировать ситуацию прямо с заседания областного правительства - врио губернатора остался очень недоволен уборкой снега.

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"Это неподъемная сумма для бюджета". На приобретение новых машин для уборки улиц Кургана нужно 600 млн рублей

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Теги: Андрей Потапов, снег, улицы, уборка, техника, машины, лизинг, нехватка



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