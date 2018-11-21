В Челябинской области установили кормушку для снежного человека

Кормушка для снежного человека появилась в Челябинской области.

Арт-объект установлен в лесу на берегу реки Куказар. Идея принадлежит сотрудникам Дома культуры Нязепетровского района. По их словам, кормушка поможет увеличить количество туристов.

Внутри кормушки можно найти сено, яблоки, семечки, гриб, гранат, рябину, хлеб, лук, капусту. В Доме культуры не исключают, что лакомство съест не йети, а лесные обитатели.

В будущем в районе появится еще несколько необычных арт-объектов, сообщает телеканал "360".