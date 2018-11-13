13 Ноября 2018
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Летевшие в Шанхай пассажиры Air France застряли в Иркутске из-за поломки резервного борта

Пассажиры аварийного рейса "Париж - Шанхай" не смогли вылететь из Иркутска из-за отказа гидросистемы прилетевшего за ними резервного борта.

Накануне в иркутском аэропорту из-за задымления в кабине пилотов совершил экстренную посадку лайнер Boeing-777 авиакомпании AirFrance.

На борту находились 264 пассажира, 18 членов экипажа, они размещены в гостиницах. Там же находятся 15 членов экипажа резервного лайнера и техники французской авиакомпании, передает Regnum.

Три года назад в Екатеринбурге совершил экстренную посадку Boeing-777 французской авиакомпании, совершавший перелет по маршруту Сеул-Париж, на борту которого находились 290 пассажиров и 18 членов экипажа. Один из двух двигателей самолета отказал и командир принял решение приземляться в Кольцово.

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Летевшие в Шанхай пассажиры Air France застряли в Иркутске из-за поломки резервного борта

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Теги: Air France, Шанхай, Иркустк, аварийная посадка



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