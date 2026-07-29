Свердловский облсуд оставил без изменений приговор экс-журналисту Аллаярову

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор бывшему журналисту Денису Аллаярову. Вердикт оставлен без изменений и вступил в силу.

Напомним, в апреле Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Аллаярова виновным в даче взяток своему дяде-полицейскому Андрею Карпову за предоставление оперативных сводок. Бывшего свердловского редактора издания Ура.ру отправили в колонию общего режима на пять лет.

Также суд назначил экс-сотруднику СМИ штраф в 1,2 млн рублей и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение четырех лет. На приговор поступили апелляции от самого Аллаярова, его адвоката, а также апелляционное представление прокурора.

Сегодня, 29 июля, Свердловский облсуд рассмотрел все апелляции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, приговор был скорректирован в части конфискации. С Аллаярова в доход государства взыскано 120 тысяч рублей – сумма, эквивалентная размеру переданных взяток.

"В части квалификации деяния и назначенного осужденному наказания приговор оставлен без изменения. Судебный акт вступил в законную силу", - отметили в инстанции.

Напомним, приговор бывшему полицейскому Андрею Карпову по делу о взятках от Дениса Аллаярова вступил в силу в конце прошлого года. Прокуратура отозвала свою апелляцию, поэтому Карпов остался на свободе.