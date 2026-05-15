Спасатели выехали на место пропавшей семьи Усольцевых

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке следователей выехали в район пропажи семьи Усольцевых.

"Спасатели выехали для осмотра ландшафта определенного участка территории в районе исчезновения семьи», - сообщили РИА Новости в ГСУСК региона. Уточняется, что работа будет вестись в течение двух дней.

Напомним, 28 сентября 2025 года супруги Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась.

12 октября поиск семьи Усольцевых в активной форме был завершен. Основная версия следствия — несчастный случай. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи. Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле. При этом высказывались версии о тайном побеге предпринимателя с его женой и дочерью за границу.