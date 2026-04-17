Водитель из Ревды, сбивший насмерть двух сестер, может сесть на 18 лет

Гособвинение запросило для Михаила Слободяна, сбившего насмерть двух сестер в Ревде, 18 лет лишения свободы.

Если суд согласится с запрашиваемым сроком, то 14 лет в колонии общего режима он пробудет за гибель девочек, а остальные семь - за употребление наркотиков. Как передает ЕАН, сторона пострадавших поддержала решение прокурора.

Напомним, что 27 октября 2025 года Слободян на машине выехал на тротуар и сбил двух сестер 7 и 9 лет - Киру и Анну. Подругу девочек - 11-летнюю Лизу госпитализировали с серьезными травмами. В полиции официально подтвердили, что водитель был пьян, а после выяснилось, что в его крови нашли следы марихуаны и метамфетамина. Также стало известно, что свердловчанин, вероятно, уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

Адвокат утверждал, что Слободян провел на СВО два года, что пагубно сказалось на морально-психических аспектах его психики.