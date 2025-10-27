В Ревде машина насмерть сбила двоих детей

В Ревде (Свердловская область) произошла авария, в которой погибли дети.

На улице Чехова произошло тяжкое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и сбил трёх девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании "зелёного".

Позже машина врезалась в здание. В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Третья пострадавшая в тяжёлом состоянии доставлена в больницу, где ей оказывают помощь, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.