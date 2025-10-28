Водитель из Ревды, насмерть сбивший двух девочек, ранее уже мог привлекаться за пьяное вождение

Водитель из Ревды, устроивший накануне смертельное ДТП, в котором погибли две девочки, вероятно, уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

Как передают "Вечерние ведомости", в картотеках свердловских судов содержится информация о мужчине или его полном тезке. Согласно ей, в 2018 году Ревдинский городской суд лишил Михаила С. водительских прав по ч. 1 ст. 12.8 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Еще одно дело с октября 2024 года рассматривает Екатеринбургский гарнизонный военный суд - ч. 1 ст. 12.26 КоАП "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Рассмотрение откладывалось 20 раз, а следующее заседание должно пройти на будущей неделе.

Если речь действительно идет том самом Михаиле С., устроившем ДТП, то рассмотрение дела в военном суде может указывать на то, что свердловчанин на момент аварии был военнослужащим. В социальных сетях Михаила также есть фото в камуфляжной форме.

По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, уголовной судимости у Михаила нет. После ДТП СКР оперативно возбудил уголовное дело ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения". Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что авария произошла накануне вечером на улице Чехова. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и сбил трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании "зеленого". Позже машина врезалась в здание. В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, где ей оказывают помощь, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

Позднее в сети появилось видео, где Михаил находится в больнице и пытается осознать, что произошло. "Как это вообще возможно? Что произошло? Убил?" - ведет с собой монолог мужчина.