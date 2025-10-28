Водитель из Ревды, насмерть сбивший двух девочек, ранее уже мог привлекаться за пьяное вождение

28 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Свердловская область
Фото: vk.com/gibdd_66

Водитель из Ревды, насмерть сбивший двух девочек, ранее уже мог привлекаться за пьяное вождение

Водитель из Ревды, устроивший накануне смертельное ДТП, в котором погибли две девочки, вероятно, уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

Как передают "Вечерние ведомости", в картотеках свердловских судов содержится информация о мужчине или его полном тезке. Согласно ей, в 2018 году Ревдинский городской суд лишил Михаила С. водительских прав по ч. 1 ст. 12.8 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Еще одно дело с октября 2024 года рассматривает Екатеринбургский гарнизонный военный суд - ч. 1 ст. 12.26 КоАП "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Рассмотрение откладывалось 20 раз, а следующее заседание должно пройти на будущей неделе.

Если речь действительно идет том самом Михаиле С., устроившем ДТП, то рассмотрение дела в военном суде может указывать на то, что свердловчанин на момент аварии был военнослужащим. В социальных сетях Михаила также есть фото в камуфляжной форме.

По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, уголовной судимости у Михаила нет. После ДТП СКР оперативно возбудил уголовное дело ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения". Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что авария произошла накануне вечером на улице Чехова. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и сбил трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании "зеленого". Позже машина врезалась в здание. В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, где ей оказывают помощь, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

Позднее в сети появилось видео, где Михаил находится в больнице и пытается осознать, что произошло. "Как это вообще возможно? Что произошло? Убил?" - ведет с собой монолог мужчина.

Теги: Ревда, ДТП, девочка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.10.2025 20:05 Мск В Ревде машина насмерть сбила двоих детей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети