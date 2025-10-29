29 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Употреблял наркотики. Суд отправил в СИЗО водителя из Ревды, сбившего насмерть двух сестер

Суд избрал меру пресечения Михаилу Слободяну, устроившему смертельное ДТП в Ревде, в котором погибли две сестры-младшеклассницы. Также стали известны детали жизни обвиняемого и в каком состоянии он был во время аварии.

Как передает 66.RU, еще два года назад он заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. С фронта он вернулся не так давно из-за тяжелого ранения и последние три месяца провел в госпитале.

Также выяснилось, что в крови обвиняемого нашли не только алкоголь, но и следы марихуаны и метамфетамина. Сам Слободян подтвердил, что принимает вещества, когда возвращается со спецоперации, но не более раза в год и зависимости у него нет. По его словам, его водительские права "сгорели на Украине", а штраф в 800 рублей не сильно пугал, потому в тот вечер - 27 октября он все же решил сесть за руль.

Слободян признал вину и попросил прощения у родителей погибших девочек.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 декабря включительно. На это обвиняемый возражать не стал, однако против выступил его адвокат, который указал на глубокое раскаяние своего подзащитного и его состояние, вызванное пребыванием на фронте.

"Почти два года он был на фронте. Это пагубно сказалось на морально-психических аспектах жизни. У него были множественные контузии. Общественный резонанс и тяжесть обвинения не являются поводом для избрания ареста", - заявил адвокат.

В суде также прозвучала информация, что за годы службы Слободян удостоился медали Суворова, а дома у него 14-летний ребенок.

Напомним, что в тот вечер Слободян на машине выехал на тротуар и сбил двух сестер 7 и 9 лет - Киру и Анну. Подругу девочек - 11-летнюю Лизу госпитализировали с серьезными травмами. Сегодня она вышла из комы. В полиции официально подтвердили, что водитель был пьян. Также стало известно, что свердловчанин, вероятно, уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

Прощание с Кирой и Анной пройдет 30 октября - в четверг в 14.00 в храме Архистратига Михаила.

Теги: Ревда, ДТП, СИЗО, СВО, суд, сестры


